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Шуляк: збільшення видатків бюджету на 518 млрд гривень - безпрецедентне рішення

Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Рекордне збільшення держбюджету на потреби оборони на 518 млрд грн, яке сьогодні затвердив парламент, дозволить посилити українську армію та наблизити нашу перемогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк після голосування.

"Це безпрецедентне рішення для України, ми ще ніколи не збільшували видатки на таку велику суму для оборонних потреб. Але це цілком виправдано ходом бойових дій і намірами українського народу перемогти російського агресора та захистити незалежність і суверенітет нашої держави", - заявила Шуляк.

За її словами, такі зміни до бюджету дозволять не лише гідно забезпечити тих, хто зараз боронить державу зі зброєю в руках, але й допоможуть укомплектувати і забезпечити нові бригади, які сформують ударний кулак контрнаступу.

"Зараз кожен з нас - як народний депутат, як представник партії, фракції, депутатської групи - має шукати шляхи для підтримки наших захисників. Нагадаю, що наша партія минулого року направила 130 млн грн державного фінансування на виробництво української Стугни-П", - додала нардеп.

Вона також закликала всі парламентські партії наслідувати цей приклад та підтримати українську армію.

"Цієї підтримки багато не буває, це наш внесок у оборону країни. Також закликаємо платформу United24 відкрити збір на виробництво Стугни-П. Гадаю, спільними силами ми здатні зібрати ще, як мінімум, 130 млн грн", - підсумувала Шуляк.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів підтримав розпорядження, згідно з яким конфісковане у Віктора Януковича майно переходить до управління Фонду держмайна.

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Олена Шуляк