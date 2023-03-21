Шуляк: збільшення видатків бюджету на 518 млрд гривень - безпрецедентне рішення

"Це безпрецедентне рішення для України, ми ще ніколи не збільшували видатки на таку велику суму для оборонних потреб. Але це цілком виправдано ходом бойових дій і намірами українського народу перемогти російського агресора та захистити незалежність і суверенітет нашої держави", - заявила Шуляк.

За її словами, такі зміни до бюджету дозволять не лише гідно забезпечити тих, хто зараз боронить державу зі зброєю в руках, але й допоможуть укомплектувати і забезпечити нові бригади, які сформують ударний кулак контрнаступу.

"Зараз кожен з нас - як народний депутат, як представник партії, фракції, депутатської групи - має шукати шляхи для підтримки наших захисників. Нагадаю, що наша партія минулого року направила 130 млн грн державного фінансування на виробництво української Стугни-П", - додала нардеп.

Вона також закликала всі парламентські партії наслідувати цей приклад та підтримати українську армію.

"Цієї підтримки багато не буває, це наш внесок у оборону країни. Також закликаємо платформу United24 відкрити збір на виробництво Стугни-П. Гадаю, спільними силами ми здатні зібрати ще, як мінімум, 130 млн грн", - підсумувала Шуляк.