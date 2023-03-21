Шуляк: увеличение расходов бюджета на 518 млрд гривен - беспрецедентное решение

"Это беспрецедентное решение для Украины, мы еще никогда не увеличивали расходы на столь крупную сумму для оборонных нужд. Но это вполне оправдано ходом боевых действий и намерениями украинского народа победить российского агрессора и защитить независимость и суверенитет нашего государства", - заявила Шуляк.

По ее словам, такие изменения в бюджет позволят не только достойно обеспечить тех, кто сейчас защищает государство с оружием в руках, но помогут укомплектовать и обеспечить новые бригады, которые сформируют ударный кулак контрнаступления.

"Сейчас каждый из нас - как народный депутат, как представитель партии, фракции, депутатской группы - должен искать пути для поддержки наших защитников. Напомню, что наша партия в прошлом году направила 130 млн грн государственного финансирования на производство украинской Стугны-П", - добавила нардеп.

Она также призвала все парламентские партии последовать этому примеру и поддержать украинскую армию.

"Этой поддержки много не бывает, это наш вклад в оборону страны. Также призываем платформу United24 открыть сбор на производство Стугны-П. Думаю, общими силами мы способны собрать еще как минимум 130 млн грн", - подытожила Шуляк.