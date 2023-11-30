Шуляк: запуск реєстру нерухомих пам‘яток на фінальній стадії, але основна робота з його наповнення, ще попереду

Йдеться зокрема про об‘єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, пам‘ятки національного значення, пам‘ятки місцевого значення, історико-культурні території і щойно виявлені об‘єкти культурної спадщини.

За її словами, цей реєстр стане частиною екосистеми електронного містобудівного кадастру, який запустять в дослідну експлуатацію на початку 2024 року, поряд з реєстром адміністративно-територіальних одиниць і територій територіальних громад, реєстром містобудівної документації, реєстром всіх будівель і споруд на території України та реєстром адрес.

Крім цього, Реєстр буде синхронізований з Єдиною державною системою у сфері будівництва (ЄДЕССБ), екосистемою відбудови України DREAM (Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management).

Шуляк наголосила, що презентований продукт ще не є готовим реєстром, а напрацюваннями для нього - інформаційно - комунікаційною системою, розробка якої знаходиться на фінальній стадії і яку остаточно презентують з 1 січня. Після цього облдержадміністраціям потрібно буде завершити роботу з його наповнення - внести і самі пам‘ятки, і облікові дані по кожній з них, перевірити всю документацію.

"Щоб презентована інформаційно - комунікаційна система стала реєстром, в який будь-хто зможе зайти і подивитися дані по тій чи іншій пам‘ятці, ще потрібно провести колосальну роботу. По-перше, внести в неї всі пам‘ятки. На сьогодні їх в Україні біля 140 тисяч, а внесено тільки 100 тисяч, тому облдержадміністрації заносять решту. По-друге, дані по пам‘ятках з паперових носіїв потрібно буде перевірити на достовірність, тобто верифікувати. По-третє, необхідно легалізувати порядок ведення цього реєстру так, щоб витяги з нього могли використовуватися для здійснення управлінської діяльності (для землевпорядників, будівельних проєктів, охорони культурної спадщини тощо), розробити необхідні для цього підзаконні акти", - пояснила нардеп.

Вона також зауважила, що впорядкування реєстру стане запорукою збереження пам'яток, а його інтеграція з ЄДЕССБ дозволить мати якісний інструмент виконання своїх повноважень різними органами.

За словами Шуляк, робота над створенням реєстру тривала понад півтора роки, але презентований нині продукт - проміжний етап, без відпрацювання якого неможливе якісне функціонування реєстру. Зокрема через те, що зараз у систему пам‘ятки не лише вносяться, але і виключаються. Наприклад ті, які відносяться до імперської і радянської доби. Цю роботу, впевнена Шуляк, важливо пришвидшити, оскільки нещодавно запрацював Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України, в який вже у 1 кварталі 2024 року можна буде подавати заявки, серед яких обов‘язково повинні бути і постраждалі від російської агресії нерухомі пам‘ятки.

Загалом до моменту, коли можна буде презентувати вже готовий им с,працюючий, реєстр, потрібно реалізувати ще безліч кроків, зазначила Олена Шуляк. Зокрема, по кожній з внесених пам‘яток необхідно впорядкувати облікову документацію - перевірити, чи є вона, чи відсутня. У випадку, якщо відсутня або складена з помилками, її потрібно створити.

"Все це може зайняти досить довгий період, адже по деяких пам‘ятках облікова документація є, тому її потрібно просто верифікувати. Це швидше, ніж у випадку пам‘яток, по яких облікової документації просто немає - зокрема, це стосується пам‘яток, які внесені до реєстру за старим законодавством ще за радянської доби, а також щойно виявлені об’єкти. Тобто, це ті пам‘ятки, над якими ще потрібно працювати. Найгірша у цьому плані ситуація зараз з пам'ятками археології, тому роботи для того, щоб реєстр повноцінно запустився, ще дуже багато. Але перший крок вже зроблено", - пояснила вона.

Нардеп також зауважила, що це далеко не перша спроба створити в Україні актуальний і повний реєстр нерухомих пам’яток - пілотних проєктів по його створенню у минулі роки здійснювалось чимало, однак жоден з них так і не став успішним реалізованим рішенням. Втім, зараз у Державного реєстру нерухомих пам’яток України з‘явився хороший шанс на те, щоб реалізуватися, оскільки над його створенням працює сильна команда, що забезпечила появу в Україні такого знакового рішення як, наприклад, ЄДЕССБ.

"Над реєстром плідно працює одна з найсильніших команд з цифровізації державного сектору - це і Мінцифри, і проєкт “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS” , і команда, що створює електронний містобудівний кадастр. Тож я впевнена, що цього разу запуск Державного реєстру нерухомих пам’яток України буде вдалим - цей реєстр необхідний Україні і він нарешті запрацює", - підсумувала Шуляк.