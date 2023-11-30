Шуляк: запуск реестра недвижимых памятников на финальной стадии, но основная работа по его наполнению еще впереди

Речь идет в частности об объектах всемирного наследия ЮНЕСКО, памятниках национального значения, памятниках местного значения, историко-культурных территориях и только что обнаруженных объектах культурного наследия.

По ее словам, этот реестр станет частью экосистемы электронного градостроительного кадастра, который будет запущен в опытную эксплуатацию в начале 2024 года, наряду с реестром административно-территориальных единиц и территорий территориальных общин, реестром градостроительной документации, реестром всех зданий и сооружений на территории Украины и реестром .

Кроме этого, Реестр будет синхронизирован с Единой государственной системой в сфере строительства (ЕГЭСБ), экосистемой восстановления Украины DREAM (Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management).

Шуляк подчеркнула, что презентованный продукт еще не готовый реестр, а наработками для него - информационно - коммуникационной системой, разработка которой находится на финальной стадии и которую окончательно презентуют с 1 января. После этого облгосадминистрациям нужно будет завершить работу по его наполнению – внести и сами памятники, и учетные данные по каждой из них, проверить всю документацию.

"Чтобы презентованная информационно – коммуникационная система стала реестром, в который любой сможет зайти и посмотреть данные по той или иной памятке, еще нужно провести колоссальную работу. Во-первых, внести в нее все достопримечательности. На сегодня их в Украине около 140 тысяч, а внесено только 100 тысяч, поэтому облгосадминистрации заносят остальные.Во-вторых, данные по памятникам с бумажных носителей нужно будет проверить на достоверность, то есть верифицировать. выписки из него могли использоваться для осуществления управленческой деятельности (для землеустроителей, строительных проектов, охраны культурного наследия и т.п.), разработать необходимые для этого подзаконные акты", - пояснила нардеп.

Она также отметила, что упорядочение реестра станет залогом сохранения памятников, а его интеграция с ЕГЭСБ позволит иметь качественный инструмент выполнения своих полномочий разными органами.

По словам Шуляк, работа над созданием реестра длилась более полутора лет, но представленный сейчас продукт - промежуточный этап, без отработки которого невозможно качественное функционирование реестра. В частности, потому, что сейчас в систему памятники не только вносятся, но и исключаются. Например те, которые относятся к имперской и советской эпохе. Эту работу, уверена Шуляк, важно ускорить, поскольку недавно заработал Международный реестр ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины, в который уже в 1 квартале 2024 года можно будет подавать заявки, среди которых обязательно должны быть и пострадавшие от российской агрессии недвижимые. лотки.

В общем к моменту, когда можно будет презентовать уже готовый им с, работающий, реестр, нужно реализовать еще множество шагов, отметила Елена Шуляк. В частности, по каждой из внесенных памятников необходимо упорядочить учетную документацию – проверить, есть ли она или отсутствует. В случае, если отсутствует или составлена с ошибками, ее нужно создать.

"Все это может занять достаточно долгий период, ведь по некоторым достопримечательностям учетная документация есть, поэтому ее нужно просто верифицировать. Это быстрее, чем в случае достопримечательностей, по которым учетной документации просто нет - в частности, это касается достопримечательностей, которые внесены в реестр по старому законодательству еще в советские времена, а также только что обнаруженные объекты, то есть, это те памятники, над которыми еще нужно работать. Чтобы реестр полноценно запустился, еще очень много. Но первый шаг уже сделан", - пояснила она.

Нардеп также отметила, что это далеко не первая попытка создать в Украине актуальный и полный реестр недвижимых памятников – пилотных проектов по его созданию в прошлые годы осуществлялось немало, однако ни один из них так и не стал успешным реализованным решением. Впрочем, сейчас у Государственного реестра недвижимых памятников Украины появился хороший шанс на то, чтобы реализоваться, поскольку над его созданием работает сильная команда, обеспечившая появление в Украине такого знакового решения, как, например, ЕГЭСБ.

"Над реестром плодотворно работает одна из сильнейших команд по цифровизации государственного сектора - это и Минцифры, и проект "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS", и команда, создающая электронный градостроительный кадастр. Я уверена, что на этот раз запуск Государственный реестр недвижимых памятников Украины будет удачным - этот реестр необходим Украине и он наконец-то заработает", - подытожила Шуляк.