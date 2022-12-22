Шуляк закликала бізнес готувати рекомендації щодо законів, які змогли б полегшити його роботу

Парламент робитиме все, щоб бізнесу в Україні працювалось легше та ефективніше. Тому його представників закликали готувати та подавати свої рекомендації до законопроектів, які покращать роботу бізнесу і які ВР зможе розглянути вже на першому засіданні у 2023-му році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк під час конференції за участі найбільшого в Україні об’єднання провідних бізнес-асоціацій - Української ради бізнесу та директора Команди підтримки реформ Мінекономіки Дениса Шемякіна.

"Ми готові допомагати усіма можливими механізмами. Усередині січня в парламенті відбудуться засідання, але вже зараз бізнес може дати перелік законопроєктів, які можна буде розглянути. І в нас буде час попрацювати з профільними комітетами, з міністерствами з приводу певних змін", - сказала вона.

Шуляк також запропонувала проводити зустрічі з обговоренням конкретних проєктів щоквартально, аби усі сторони змогли донести свої напрацювання і разом з владою підготувати ефективні зміни для роботи бізнесу в умовах війни.

Під час зустрічі учасники, зокрема, обговорили топ-10 проблем бізнесу під час війни. Серед них - непрогнозованість розвитку ситуації в Україні та на внутрішньому рівні, відсутність достатнього капіталу, відсутність достатньої кількості платоспроможніх клієнтів на внутрішньому ринку, непередбачувані дії держави, що можуть погіршити стан бізнесу, недоступність кредитних коштів і грантових програм, високі податки та збори, перешкоди з боку регуляторних та фіскальних органів, демпінг конкурентів, зниження прибутковості на ринку, відсутність достатньої кількості кваліфікованих працівників.

"Важливо, що ми почули бізнес і готові вирішувати ці проблеми. Але робити це треба спільно і в постійному діалозі", - додала вона.

Окрім того, під час зустрічі підняли питання зміни моделі ринкового нагляду в Україні, переходу до ризикоорієнтованої моделі; повернення "спрощенки" до довоєнних параметрів - скасування єдиного податку 2%; світовий досвід застосування РРО та оптимальні моделі для України; надспрощений режим для самозайнятих - без реєстрації та звітів; підвищення оборотів для переходу на ПДВ для ФОП/ТОВ на загальну систему оподаткування; поширення спрощеного режиму трудових відносин не лише на воєнний час, а і на післявоєнний; інклюзивний діалог влади та малого й середнього бізнесу.

Нагадаємо, раніше Українська рада бізнесу підтримала проголосований Верховною радою законопроект №5655 про реформу містобудування та закликала якнайшвидше реалізувати ініціативу, яка спрямована на цифровізацію та очищення від корупції будівельної сфери.