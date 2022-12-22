Шуляк закликала бізнес готувати рекомендації щодо законів, які змогли б полегшити його роботу
Парламент робитиме все, щоб бізнесу в Україні працювалось легше та ефективніше. Тому його представників закликали готувати та подавати свої рекомендації до законопроектів, які покращать роботу бізнесу і які ВР зможе розглянути вже на першому засіданні у 2023-му році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк під час конференції за участі найбільшого в Україні об’єднання провідних бізнес-асоціацій - Української ради бізнесу та директора Команди підтримки реформ Мінекономіки Дениса Шемякіна.
"Ми готові допомагати усіма можливими механізмами. Усередині січня в парламенті відбудуться засідання, але вже зараз бізнес може дати перелік законопроєктів, які можна буде розглянути. І в нас буде час попрацювати з профільними комітетами, з міністерствами з приводу певних змін", - сказала вона.
Шуляк також запропонувала проводити зустрічі з обговоренням конкретних проєктів щоквартально, аби усі сторони змогли донести свої напрацювання і разом з владою підготувати ефективні зміни для роботи бізнесу в умовах війни.
Під час зустрічі учасники, зокрема, обговорили топ-10 проблем бізнесу під час війни. Серед них - непрогнозованість розвитку ситуації в Україні та на внутрішньому рівні, відсутність достатнього капіталу, відсутність достатньої кількості платоспроможніх клієнтів на внутрішньому ринку, непередбачувані дії держави, що можуть погіршити стан бізнесу, недоступність кредитних коштів і грантових програм, високі податки та збори, перешкоди з боку регуляторних та фіскальних органів, демпінг конкурентів, зниження прибутковості на ринку, відсутність достатньої кількості кваліфікованих працівників.
"Важливо, що ми почули бізнес і готові вирішувати ці проблеми. Але робити це треба спільно і в постійному діалозі", - додала вона.
Окрім того, під час зустрічі підняли питання зміни моделі ринкового нагляду в Україні, переходу до ризикоорієнтованої моделі; повернення "спрощенки" до довоєнних параметрів - скасування єдиного податку 2%; світовий досвід застосування РРО та оптимальні моделі для України; надспрощений режим для самозайнятих - без реєстрації та звітів; підвищення оборотів для переходу на ПДВ для ФОП/ТОВ на загальну систему оподаткування; поширення спрощеного режиму трудових відносин не лише на воєнний час, а і на післявоєнний; інклюзивний діалог влади та малого й середнього бізнесу.
Нагадаємо, раніше Українська рада бізнесу підтримала проголосований Верховною радою законопроект №5655 про реформу містобудування та закликала якнайшвидше реалізувати ініціативу, яка спрямована на цифровізацію та очищення від корупції будівельної сфери.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.