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Шуляк: за время войны в местные организации СН обратились 127 тысяч украинцев

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Четверг 01 сентября 2022 15:31
Шуляк: за время войны в местные организации СН обратились 127 тысяч украинцев Фото: председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

За пол года полномасштабной войны "Слуга народа" полностью переформатировала деятельность под нужды военного времени. Партийные организации приняли и оказали помощь около 127 тысячам украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу СН Елену Шуляк во время пресс-конференции по итогам работы партии.

По ее словам, наибольшее количество посетителей - в прифронтовых регионах: Николаевская, Одесская, Запорожская области, город Кривой Рог.

"Партийные организации приобщались к обеспечению фронта и тыла, гуманитарной помощи переселенцам и пострадавшим регионам. Они осуществляли координацию, информирования, участвовали в сборе средств, сотрудничали с волонтерскими организациями и благотворительными фондами. Всего с участием партийцев во всех регионах Украины на нужды фронта отправлено 663 автомобиля. Кроме того, на передовую, в пострадавшие регионы и внутренне перемещенным лицам отправлено почти 30 тысяч тонн гуманитарных грузов", - добавила она.

По словам Шуляк, 361 представитель команды СН сейчас защищает свободу и независимость нашего государства в Вооруженных силах Украины. 113 из них вступили в ряды территориальной обороны.

Она также добавила, что 44 партийных офиса, в том числе 23 областных и 21 районный, работали во время войны как гуманитарные хабы и координационные центры помощи фронту, переселенцам и пострадавшим регионам.

"Даже на оккупированных территориях наши партийные представительства держались до последнего, работая фактически в подполье, пока возможно было избегать карательных мер оккупантов. Партийная организация на Херсонщине, несмотря на то, что регион находился под оккупацией буквально с первых дней полномасштабной войны, смогла принять около 200 посетителей. Часто из соображений безопасности встречаться с ними приходилось вне офиса", - рассказала Шуляк.

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