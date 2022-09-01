Шуляк: за час війни до місцевих організацій СН звернулися 127 тисяч українців
За пів року повномасштабної війни "Слуга народу" повністю переформатувала діяльність під потреби воєнного часу. Партійні організації прийняли та надали допомогу близько 127 тисячам українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову СН Олену Шуляк під час прес-конференції за підсумками роботи партії.
За її словами, найбільша кількість відвідувачів - у прифронтових регіонах: Миколаївська, Одеська, Запорізька області, місто Кривий Ріг.
"Партійні організації долучалися до забезпечення фронту і тилу, гуманітарної допомоги переселенцям і постраждалим регіонам. Вони здійснювали координацію, інформування, брали участь у зборі коштів, співпрацювали із волонтерськими організаціями та благодійними фондами. Загалом за участю партійців в усіх регіонах України на потреби фронту відправлено 663 автомобілі. Крім того, на передову, до постраждалих регіонів і внутрішньо переміщеним особам відправлено майже 30 тисяч тон гуманітарних вантажів" - додала вона.
За словами Шуляк, 361 представник команди СН нині захищає свободу і незалежність нашої держави у Збройних силах України. 113 з них вступили до лав територіальної оборони.
Вона також додала, що 44 партійні офіси, зокрема 23 обласних і 21 районний, працювали під час війни як гуманітарні хаби та координаційні центри допомоги фронту, переселенцям та постраждалим регіонам.
"Навіть на окупованих територіях наші партійні представництва трималися до останнього, працюючи фактично у підпіллі, поки можливо було уникати каральних заходів окупантів. Партійна організація на Херсонщині, попри те, що регіон перебував під окупацією буквально з перших днів повномасштабної війни, змогла прийняти близько 200 відвідувачів. Часто з міркувань безпеки зустрічатися із ними доводилося поза офісом", - розповіла Шуляк.