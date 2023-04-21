Шуляк: впровадження надійної системи пенсійних накопичень - це забезпечення гідної старості

"Альтернативна система пенсійних накопичень запроваджуватиметься поступово та передбачає обов’язкову сплату роботодавцем пенсійних внесків за працівника. У 2023 вони становитимуть 1% від зарплати, у 2024 - 1,5%, а у 2025 році - 2%. Співфінансування держави буде у тому ж обсязі", - зазначила Шуляк.

За її словами, за бажання працюючі українці також зможуть взяти участь у сплаті додаткових коштів, що в перспективі збільшить їхні накопичення, але це не є обов'язковим.

"Сьогоднішні пенсії ніхто не зменшує і не скасовує. Накопичувальна система буде додатковою до солідарної, що гарантуватиме українцям гідні доходи на пенсії, молоді - перспективу у своїй державі, економіці - потужні внутрішні інвестиції, а політиків - позбавляє можливостей "купувати" голоси у пенсіонерів під час виборів за умовну гречку", - наголосила Шуляк.

Вона також зазначила, що на сьогодні накопичувальна пенсійна система діє у 77 країнах світу і є найбільш ефективною в сучасних демографічних реаліях.