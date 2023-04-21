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Шуляк: впровадження надійної системи пенсійних накопичень - це забезпечення гідної старості

Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

У Верховній раді зареєстровано законопроект №9212 про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення, який дозволить здійснювати громадянам додаткові індивідуальні пенсійні накопичення на старість. Солідарна пенсійна система, за якою роботодавці платять внески за працівника до Пенсійного фонду, при цьому залишиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу", голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк.

"Альтернативна система пенсійних накопичень запроваджуватиметься поступово та передбачає обов’язкову сплату роботодавцем пенсійних внесків за працівника. У 2023 вони становитимуть 1% від зарплати, у 2024 - 1,5%, а у 2025 році - 2%. Співфінансування держави буде у тому ж обсязі", - зазначила Шуляк.

За її словами, за бажання працюючі українці також зможуть взяти участь у сплаті додаткових коштів, що в перспективі збільшить їхні накопичення, але це не є обов'язковим.

"Сьогоднішні пенсії ніхто не зменшує і не скасовує. Накопичувальна система буде додатковою до солідарної, що гарантуватиме українцям гідні доходи на пенсії, молоді - перспективу у своїй державі, економіці - потужні внутрішні інвестиції, а політиків - позбавляє можливостей "купувати" голоси у пенсіонерів під час виборів за умовну гречку", - наголосила Шуляк.

Вона також зазначила, що на сьогодні накопичувальна пенсійна система діє у 77 країнах світу і є найбільш ефективною в сучасних демографічних реаліях.

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Олена ШулякПенсії