Шуляк: внедрение надежной системы пенсионных накоплений - это обеспечение достойной старости

"Альтернативная система пенсионных накоплений будет вводиться постепенно и предусматривает обязательную оплату работодателем пенсионных взносов за работника. В 2023 они составят 1% от зарплаты, в 2024 - 1,5%, а в 2025 году - 2%. Софинансирование государства будет в том же объеме", - отметила Шуляк.

По ее словам, при желании работающие украинцы также смогут принять участие в уплате дополнительных средств, что в перспективе увеличит их накопление, но это не обязательно.

"Сегодняшние пенсии никто не уменьшает и не отменяет. Накопительная система будет дополнительной к солидарной, что будет гарантировать украинцам достойные доходы на пенсии, молодежи - перспективу в своем государстве, экономике - мощные внутренние инвестиции, а политиков - лишает возможностей "покупать" голоса у пенсионеров под время выборов за условную гречку", - подчеркнула Шуляк.

Она также отметила, что на сегодня накопительная пенсионная система действует в 77 странах мира и является наиболее эффективной в современных демографических реалиях.