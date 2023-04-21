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Шуляк: внедрение надежной системы пенсионных накоплений - это обеспечение достойной старости

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

В Верховной раде зарегистрирован законопроект №9212 об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении, который позволит осуществлять гражданам дополнительные индивидуальные пенсионные накопления на старость. Солидарная пенсионная система, по которой работодатели платят взносы за работника в Пенсионный фонд, при этом останется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа", главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елену Шуляк.

"Альтернативная система пенсионных накоплений будет вводиться постепенно и предусматривает обязательную оплату работодателем пенсионных взносов за работника. В 2023 они составят 1% от зарплаты, в 2024 - 1,5%, а в 2025 году - 2%. Софинансирование государства будет в том же объеме", - отметила Шуляк.

По ее словам, при желании работающие украинцы также смогут принять участие в уплате дополнительных средств, что в перспективе увеличит их накопление, но это не обязательно.

"Сегодняшние пенсии никто не уменьшает и не отменяет. Накопительная система будет дополнительной к солидарной, что будет гарантировать украинцам достойные доходы на пенсии, молодежи - перспективу в своем государстве, экономике - мощные внутренние инвестиции, а политиков - лишает возможностей "покупать" голоса у пенсионеров под время выборов за условную гречку", - подчеркнула Шуляк.

Она также отметила, что на сегодня накопительная пенсионная система действует в 77 странах мира и является наиболее эффективной в современных демографических реалиях.

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