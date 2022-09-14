Шуляк: на восстановление разрушенных домов в Одесской области направили 11 млн гривен

В Одесской области восстанавливают пострадавшее от российских обстрелов жилье, деньги на это уже выделили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк во время рабочей поездки в Одессу.

Она также напомнила о трагедии в Одессе 23 апреля 2022 года, когда вражеская ракета попала в многоэтажку. Тогда погибло восемь человек, в том числе и трехмесячный ребенок. 30 квартир одесситов было уничтожено полностью, еще 62 получили разрушения разной степени. Сейчас этот дом активно восстанавливают.

По словам Шуляк, работы много, ведь в двух секциях повреждены четыре этажа - несущие конструкции, системы водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения и лифтовое оборудование. Впрочем, строители делают все возможное, чтобы до наступления холодов люди смогли вернуться в свои дома.

"Уже полностью восстановили перекрытия с 2 до 5 этажа, а также все поврежденные вертикальные несущие элементы здания. Коммунальщики успели укрепить аварийные конструкции и стабилизировали здание, чтобы оно не разрушилось", - сообщила Шуляк.

Она добавила, что сейчас продолжаются работы по возведению стен, прокладке инженерных сетей и монтажу окон и дверей. Все работы планируется завершить в ближайшее время, и жители смогут вернуться в свои дома.

"На реконструкцию ЖК "Тирас", в котором находится пострадавшая от обстрела многоэтажка, привлекли средства из областного бюджета. Всего на ликвидацию последствий ракетных ударов по Одесской области Одесская областная администрация направила 11 млн грн", - сообщила Шуляк.

Нардеп убеждена, что в связи с этим важно создать в городе программу компенсации расходов на восстановление жилых и инфраструктурных объектов, поврежденных российскими обстрелами.