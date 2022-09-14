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Шуляк: на відновлення зруйнованих будинків в Одеській області спрямували 11 млн гривень

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Середа 14 вересня 2022 14:47
Шуляк: на відновлення зруйнованих будинків в Одеській області спрямували 11 млн гривень Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

В Одеській області відновлюють постраждале від російських обстрілів житло, гроші на це вже виділили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк під час робочої поїздки до Одеси.

Вона також нагадала про трагедію в Одесі 23 квітня 2022 року, коли ворожа ракета влучила у багатоповерхівку. Тоді загинуло вісім людей, в тому числі й тримісячна дитина. 30 квартир одеситів було знищено повністю, ще 62 отримали руйнування різних ступенів. Наразі цей будинок активно відновлюють.

За словами Шуляк, роботи багато, адже у двох секціях пошкоджені чотири поверхи - несучі конструкції, системи водопостачання, водовідведення, енергопостачання та ліфтове обладнання. Втім будівельники роблять все можливе, щоб до настання холодів люди змогли повернутися до своїх помешкань.

"Вже повністю відновили перекриття з 2 до 5 поверху, а також усі пошкоджені вертикальні несучі елементи будівлі. Комунальники встигли укріпити аварійні конструкції та стабілізували будівлю, щоб вона не зруйнувалася", - повідомила Шуляк.

Шуляк: на відновлення зруйнованих будинків в Одеській області спрямували 11 млн гривень

Вона додала, що зараз тривають роботи зі зведення стін, прокладання інженерних мереж та монтажу вікон і дверей. Усі роботи планується завершити найближчим часом, і мешканці зможуть повернутися у свої домівки.

"На реконструкцію ЖК "Тирас", у якому знаходиться постраждала від обстрілу багатоповерхівка, залучили кошти з обласного бюджету. Загалом на ліквідацію наслідків ракетних ударів по Одещині Одеська обласна адміністрація спрямувала 11 млн грн", - повідомила Шуляк.

Нардеп переконана, що у зв’язку з цим важливо створити в місті програму компенсації витрат на відновлення житлових та інфраструктурних об'єктів, пошкоджених російськими обстрілами.

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Олена Шуляк Одеса
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