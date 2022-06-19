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Шуляк: военным станет удобнее получать пенсии

Фото: председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Народные депутаты приняли законопроект № 7337, он позволит уволенным с военной службы свободно выбирать банк для получения пенсии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Сейчас военные пенсионеры получают пенсии только в "Ощадбанке", это не всем и не всегда удобно. Наконец мы изменили ситуацию, изменив законодательство - отныне пенсионеры самостоятельно будут выбирать банк, в котором удобнее всего получать пенсию по месту фактического проживания независимо от места регистрации", - пояснила Шуляк.

Она напомнила, что военные пенсионеры постоянно поднимали этот вопрос еще с 2018 года, но парламент так и не смог внести нужные изменения в закон "о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

"Во время войны эта проблема стала особенно актуальной. Из-за привязки выплат военных пенсий только к одному банку многие вообще потеряли возможность получать деньги - многие отделения не работают, ряд из них оказался на временно оккупированных территориях. Но этот законопроект кардинально изменит ситуацию и военные пенсионеры смогут получить пенсию в любом банке, где это будет удобно", - подытожила Шуляк.

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