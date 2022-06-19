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Шуляк: військовим стане зручніше отримувати пенсії

Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Народні депутати ухвалили законопроект № 7337, він дозволить звільненим з військової служби вільно обирати банк для отримання пенсії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Зараз військові пенсіонери отримують пенсії лише в "Ощадбанку", це не всім і не завжди зручно. Нарешті ми змінили ситуацію, змінивши законодавство - відтепер пенсіонери самостійно обиратимуть банк, у якому найзручніше отримувати пенсію за місцем фактичного проживання незалежно від місця реєстрації", - пояснила Шуляк.

Вона нагадала, що військові пенсіонери постійно підіймали це питання ще з 2018 року, але парламент так і не спромігся внести потрібні зміни до закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

"Під час війни ця проблема стала особливо актуальною. Через прив’язку виплат воєнних пенсій лише до одного банку багато хто взагалі втратив можливість отримувати гроші - багато відділень не працюють, низка з них опинилася на тимчасово окупованих територіях. Але цей законопроект кардинально змінить ситуацію й військові пенсіонери зможуть отримати пенсію у будь-якому банку, де це буде зручно", - підсумувала Шуляк.

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Олена ШулякПенсії