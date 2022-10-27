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Шуляк: влада має створити умови для роботи релокованого бізнесу

Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Держава та місцеве самоврядування має стати для бізнесу "інвестиційними нянями", кожен на своєму рівні: на місцевому, парламентському, урядовому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк у Facebook за підсумками поїздки в Тернопільську область.

Йдеться про створення реальних умов для такого бізнесу: це і допомога на місцях, і пільгове кредитування для підприємців на час воєнного стану, і масштабна дерегуляція, і розширення можливостей кредитування для підприємців на базі програми "5-7-9%" та багато іншого.

"Час об’єднатися заради спільної мети - економічної стабільності. Бо хто інший, як не ми?" - наголосила вона.

Зазначимо, що Delta Food - компанія, яка через активні бойові дії перевезла свої виробничі потужності з Запорізького Гуляйполя на Тернопільщину. Вони є лідерами з виробництва майонезів, соусів, олії.

"Підприємству вдалося швидко перезапуститися на новому місці і керівництво планує залишити бізнес на Тернопільщині щонайменше на 10 років + розширяти його. Хочеться вірити, що обласна влада всіляко сприятиме у цьому. Бо однієї релокації недостатньо, наступний етап з боку держави та місцевого самоврядування", - підсумувала Шуляк.

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Олена Шулякбизнес