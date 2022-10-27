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Шуляк: власти должны создать условия для работы релокированного бизнеса

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Государство и местное самоуправление должно стать для бизнеса "инвестиционными нянями", каждый на своем уровне: на местном, парламентском, правительственном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк в Facebook по итогам поездки в Тернопольскую область.

Речь идет о создании реальных условий для такого бизнеса: это и помощь на местах, и льготное кредитование для предпринимателей во время военного положения, и масштабная дерегуляция, и расширение возможностей кредитования для предпринимателей на базе программы "5-7-9%" и многое другое.

"Время объединиться ради общей цели - экономической стабильности. Ибо кто иной, как не мы?" - подчеркнула она.

Отметим, что Delta Food - компания, которая из-за активных боевых действий перевезла свои производственные мощности из Запорожского Гуляйполя на Тернопольщину. Они являются лидерами по производству майонезов, соусов, растительного масла.

"Предприятию удалось быстро перезапуститься на новом месте и руководство планирует оставить бизнес на Тернопольщине минимум на 10 лет + расширять его. Хочется верить, что областная власть будет всячески содействовать в этом. Потому что одной релокации недостаточно, следующий этап со стороны государства и местного самоуправления", - подытожила Шуляк.

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Елена Шулякбизнес