Шуляк вибачилася перед пораненим захисником та подякувала всім воїнам за оборону
Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк вибачилася перед пораненим захисником та подякувала всім воїнам, які сьогодні воюють за Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Шуляк у Facebook.
"Триста днів оборони. Головне почуття - безмежна вдячність. Вдячність нашим українським воїнам. Кожен день, кожна справа спрямовані на одне - як підтримати, як допомогти тим, хто сьогодні захищає країну, як дати їм впевненість у тому, що вони мають відігравати провідну роль у відновленні країни. Саме це і є метою моїх зустрічей і спілкування із захисниками. Не лише у тилу, а і на фронті - в Куп'янську, Херсоні, а тиждень тому - і в Бахмуті", - написала Шуляк.
За її словами, саме на це націлені й реальні справи партії, а саме - безпосередня допомога військовим підрозділам і спрямування 130 млн грн партійних коштів на потреби армії.
"Як і багато хто з нас, я сьогодні не в окопах під обстрілами. Але про те, як воно там - бачила на власні очі, знаю з перших вуст. І якщо якісь мої вчинки або слова чимось образили бійця, я прошу вибачення. Я точно цього не хотіла, не планувала і не прагнула. А якщо це так було сприйнято - перепрошую. Я - як і усі ми - у вічному боргу перед військовими і волонтерами, які стоять на захисті нашої держави, нашої країни, нашого життя", - наголосила нардеп.
Нагадаємо, раніше Шуляк повідомляла, що Верховна рада остаточно ухвалила законопроект №5655, який продовжує реформу містобудування та цифровізує всі процеси в будівельній галузі.
Щоб особисто пояснити деталі цього документу та впроваджуваної ним містобудівної реформи, Шуляк прийшла у лікарню до пораненого воїна, який публічно критикував ініціативу. Проте натомість цей візит викликав подальші дискусії в українському інформпросторі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.