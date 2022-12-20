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Шуляк извинилась перед раненым защитником и поблагодарила всех воинов за оборону

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Вторник 20 декабря 2022 18:33
Шуляк извинилась перед раненым защитником и поблагодарила всех воинов за оборону Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк извинилась перед раненым защитником и поблагодарила всех воинов, которые сегодня воюют за Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Шуляк в Facebook.

"Триста дней обороны. Главное чувство - безграничная благодарность. Благодарность нашим украинским воинам. Каждый день, каждое дело направлено на одно - как поддержать, как помочь тем, кто сегодня защищает страну, как дать им уверенность в том, что они должны играть ведущую роль в восстановлении страны. Именно это и есть цель моих встреч и общение с защитниками. Не только в тылу, но и на фронте - в Купянске, Херсоне, а неделю назад - и в Бахмуте", - написала Шуляк.

По ее словам, именно на это нацелены и реальные дела партии, а именно - непосредственная помощь военным подразделениям и направление 130 млн грн партийных средств на нужды армии.

"Как и многие из нас, я сегодня не в окопах под обстрелами. Но о том, как оно там - видела своими глазами, знаю из первых уст. И если какие-то мои поступки или слова чем-то обидели бойца, я прошу прощения. Я точно этого не хотела, не планировала и не стремилась. А если это так было воспринято - прошу прощения. Я - как и все мы - в вечном долгу перед военными и волонтерами, стоящими на защите нашего государства, нашей страны, нашей жизни", - подчеркнула нардеп.

Напомним, ранее Шуляк сообщала, что Верховная рада окончательно приняла законопроект №5655, который продолжает реформу градостроительства и цифровизирует все процессы в строительной отрасли.

Чтобы лично объяснить детали этого документа и внедряемой им градостроительной реформы, Шуляк пришла в больницу к раненному воину, публично критиковавшему инициативу. Однако этот визит вызвал дальнейшие дискуссии в украинском информпространстве.

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