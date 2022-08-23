Шуляк: ветеранская политика в Украине будет формироваться по стандартам НАТО

Ветеранская политика в Украине нуждается в реформировании с учетом стандартов и лучшего опыта государств-членов НАТО, который больше всего соответствует условиям Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк по результатам рабочей встречи "Защита прав ветеранов".

В частности, речь идет о модернизации подходов к определению правовых статусов ветеранов, их социальной поддержки, внедрение системы перехода от военной карьеры к гражданской жизни и оказание услуг для их скорейшего восстановления и интеграции в социально-экономическую жизнь общин. Именно это подтвердит достойное отношение государства к ветеранам, убеждена политик.

"Переход от льготного пожизненном обеспечении ветеранов в системы мотиваций и самореализации в гражданской жизни после окончания военной службы за опытом и стандартами стран НАТО в итоге окажет позитивное влияние на развитие гражданского общества в целом, усиление экономической и предпринимательской способности граждан", - отметила Елена Шуляк.

По ее словам, система государственной соцподдержки ветеранов должна быть обновлена в соответствии с потребностями сегодняшних ветеранов. Для этого предварительно необходимо провести всестороннее исследование, анализ и прогнозирование потребностей ветеранов, их семей и семей погибших.

Председатель партии отметила, что обновлять политику в отношении ветеранов должно также все украинское общество. И делать это важно на принципах простоты, понятности, безбарьерности, уважения к ветерану, оказания механизмов и поддержки для самостоятельного улучшения им своего благосостояния в гражданской жизни после военной службы.

Среди важных проектов в этом направлении - обеспечение занятостью и достойным трудом, сокращение очереди на жилье, трансформация сети госпиталей в современные реабилитационные центры, образование сети современных сервисных офисов по делам ветеранов и тому подобное.