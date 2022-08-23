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Шуляк: ветеранська політика в Україні формуватиметься за стандартами НАТО

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Вівторок 23 серпня 2022 17:39
Шуляк: ветеранська політика в Україні формуватиметься за стандартами НАТО Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Ветеранська політика в Україні потребує реформування з урахуванням стандартів та кращого досвіду держав-членів НАТО, який найбільше відповідає умовам України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк за результатами робочої зустрічі "Захист прав ветеранів".

Зокрема, йдеться про осучаснення підходів до визначення правових статусів ветеранів, їх соціальної підтримки, запровадження системи переходу від військової карʼєри до цивільного життя та надання послуг задля їх скорішого відновлення та інтеграції у соціально-економічне життя громад. Саме це підтвердить гідне ставлення держави до ветеранів, переконана політик.

"Перехід від пільгового пожиттєвого забезпечення ветеранів до системи мотивацій і самореалізації у цивільному житті після закінчення військової служби за досвідом та стандартами країн НАТО у підсумку матиме позитивний вплив на розвиток громадянського суспільства загалом, посилення економічної та підприємницької спроможності громадян", - наголосила Олена Шуляк.

За її словами, система державної соцпідтримки ветеранів має бути оновлена відповідно до потреб сьогоднішніх ветеранів. Для цього попередньо необхідно провести всебічне дослідження, аналіз і прогнозування потреб ветеранів, їх сімей та сімей загиблих.

Голова партії зауважила, що оновлювати політику стосовно ветеранів має також усе українське суспільство. І робити це важливо на принципах простоти, зрозумілості, безбарʼєрності, поваги до ветерана, надання механізмів та підтримки для самостійного поліпшення ним свого добробуту у цивільному житті після військової служби.

Серед важливих проектів у цьому напрямку - забезпечення зайнятістю та гідною працею, скорочення черги на житло, трансформація мережі госпіталів у сучасні реабілітаційні центри, утворення мережі сучасних сервісних офісів у справах ветеранів тощо.

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Олена Шуляк НАТО
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