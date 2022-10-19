ua ru
Ср, 19 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Шуляк: Верховна рада відновила оформлення оренди землі

Новость на русском →
Середа 19 жовтня 2022 15:08
Шуляк: Верховна рада відновила оформлення оренди землі Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Парламент остаточно ухвалив законопроєкт № 7636, який передбачає відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Від початку воєнних дій в Україні було призупинено ряд процесів з реєстрації земельних ділянок. Це був вимушений захід, щоб запобігти зловживанням, маніпуляціям чи рейдерським захопленням землі", - сказала Шуляк.

Вона пояснила, що законопроєкт повертає реєстрацію прав оренди земель в Держгеокадастрі та Держреєстрі речових прав на нерухоме майно, відновлює торги на передачу в користування ділянок державної та комунальної форми власності.

«Це важливий крок в умовах війни та післявоєнного відновлення, адже створює додаткові умови для інвестицій та запуску бізнесу, який хоче і може релокуватися, розвиватися та підіймати українську економіку. Продовжуємо тримати аграрний фронт разом", - підсумувала нардеп.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олена Шуляк Верховна рада
NEWS
У Зеленського відреагували на "удар" ЗСУ по Херсону та розсилку СМС про "евакуацію"
У Зеленського відреагували на "удар" ЗСУ по Херсону та розсилку СМС про "евакуацію"
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде
Роман Чернишевкореспондент Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде