Шуляк: Верховна рада відновила оформлення оренди землі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Від початку воєнних дій в Україні було призупинено ряд процесів з реєстрації земельних ділянок. Це був вимушений захід, щоб запобігти зловживанням, маніпуляціям чи рейдерським захопленням землі", - сказала Шуляк.

Вона пояснила, що законопроєкт повертає реєстрацію прав оренди земель в Держгеокадастрі та Держреєстрі речових прав на нерухоме майно, відновлює торги на передачу в користування ділянок державної та комунальної форми власності.

«Це важливий крок в умовах війни та післявоєнного відновлення, адже створює додаткові умови для інвестицій та запуску бізнесу, який хоче і може релокуватися, розвиватися та підіймати українську економіку. Продовжуємо тримати аграрний фронт разом", - підсумувала нардеп.