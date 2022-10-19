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Шуляк: Верховная рада возобновила оформление аренды земли

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Среда 19 октября 2022 15:08
Шуляк: Верховная рада возобновила оформление аренды земли Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Парламент окончательно принял законопроект №7636, предусматривающий восстановление системы оформления прав аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"С начала военных действий в Украине был приостановлен ряд процессов по регистрации земельных участков. Это была вынужденная мера, чтобы предотвратить злоупотребления, манипуляции или рейдерские захваты земли", - сказала Шуляк.

Она пояснила, что законопроект возвращает регистрацию прав аренды земель в Госгеокадастре и Госреестре прав на недвижимое имущество, возобновляет торги на передачу в пользование участков государственной и коммунальной формы собственности.

Это важный шаг в условиях войны и послевоенного восстановления, ведь создает дополнительные условия для инвестиций и запуска бизнеса, который хочет и может релоцироваться, развиваться и поднимать украинскую экономику. Продолжаем держать аграрный фронт вместе", - подытожила нардеп.

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Елена Шуляк Верховная рада
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