Шуляк: Верховна рада ухвалила новий порядок відбору суддів КСУ

"Законопроектом передбачена норма, яка посилює роль міжнародних партнерів у процесі відбору суддів Конституційного суду. Зокрема, дорадча група експертів, яка оцінюватиме кандидатів у судді КСУ скрадатиметься із шести членів, половина з яких - міжнародні експерти", - зазначила Шуляк.

За її словами, якщо за кандидата проголосувала більшість, тобто мінімум 4 з 6 членів, рішення вважається прийнятим, але як мінімум 2 голоси з цієї більшості мають бути від міжнародних експертів.

"У разі розподілу голосів три на три, голосування проводитиметься повторно. При повторному розподілі голосів порівну, ухваленим вважатиметься рішення, за яке проголосувала трійка, але з перевагою в один голос міжнародних експертів", - додала Шуляк.

Після цього, пояснила вона, кандидати, які отримають оцінку "відповідає" за критеріями високих моральних якостей та компетентності, виноситимуться на голосування у Верховну раду та на з’їзд суддів.

"У законопроекті враховані всі рекомендації Венеційської комісії. А сама реформа системи відбору суддів Конституційного суду є одним із семи критеріїв Єврокомісії, виконання якого наближає нас до членства в Європейському Союзу", - резюмувала Шуляк.