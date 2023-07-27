Шуляк: Верховная рада приняла новый порядок отбора судей КСУ

"Законопроектом предусмотрена норма, которая усиливает роль международных партнеров в процессе отбора судей Конституционного суда. В частности, совещательная группа экспертов, которая будет оценивать кандидатов в судьи КСУ, будет похищаться с шести членов, половина из которых - международные эксперты", - отметила Шуляк.

По ее словам, если за кандидата проголосовало большинство, то есть минимум 4 из 6 членов, решение считается принятым, но как минимум 2 голоса из этого большинства должно быть от международных экспертов.

"В случае распределения голосов три на три голосование будет проводиться повторно. При повторном распределении голосов поровну, принятым считается решение, за которое проголосовала тройка, но с преимуществом в один голос международных экспертов", - добавила Шуляк.

После этого, пояснила она, кандидаты, которые получат оценку "отвечает" по критериям высоких моральных качеств и компетентности, будут выноситься на голосование в Верховную раду и на съезд судей.

"В законопроекте учтены все рекомендации Венецианской комиссии. А сама реформа системы отбора судей Конституционного суда - один из семи критериев Еврокомиссии, выполнение которого приближает нас к членству в Европейском Союзе", - резюмировала Шуляк.