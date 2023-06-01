Шуляк: саміт Євроспільноти за участі Зеленського - черговий крок ЄС в бік України

"Президент Володимир Зеленський на другому саміті Європейської політичної спільноти у Молдові озвучив три кроки, які допоможуть нам здобути перемогу над росією: забезпечення України усіма видами захисту на землі й на небі; вступ України до НАТО та ЄС; визнання російських дій як агресії не лише в Україні, а й в усіх куточках світу", - зазначила вона.

Шуляк вказала на символічність того, що саміт за участі 50 президентів, прем'єр-міністрів та європейських чиновників відбувається у сусідній Молдові.

"Частина території країни також частково окупована Росією. Потенційно, Молдова, слідом за Україною може стати ще однією "гарячою точкою" на карті Європи. Тому безпекове питання є ключовим на саміті", - розповіла нардеп.

За її словами, другим, не менш важливим питанням саміту стало євроінтеграційне.

"Україну і Молдову об’єднує спільне прагнення подальшого шляху - це членство у Європейському Союзі. Так, для цього ми повинні виконати ще багато завдань, але це нас не лякає, а мотивує до активних дій, й не лише на полі бою. Тому саміт - черговий крок в бік України та в бік розширення Європи. Важливо, що світ усвідомлює: безпека України та безпека Європи - речі неподільні. І сьогодні Україна захищає не лише себе, а й усю Європу. Допомога світу не лише на словах, але й конкретними діями невпинно наближають нашу спільну перемогу. Проукраїнська коаліція стає потужнішою, а разом з нею і весь цивілізований світ", - резюмувала Шуляк.