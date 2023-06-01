Шуляк: саммит Евросообщества при участии Зеленского - очередной шаг ЕС в сторону Украины

"Президент Владимир Зеленский на втором саммите Европейского политического сообщества в Молдове озвучил три шага, которые помогут нам одержать победу над россией: обеспечение Украины всеми видами защиты на земле и на небе; вступление Украины в НАТО и ЕС; признание российских действий как агрессии не только в Украине, а во всех уголках мира", - отметила она.

Шуляк указала на символичность того, что саммит с участием 50 президентов, премьер-министров и европейских чиновников проходит в соседней Молдове.

"Часть территории страны также частично оккупирована Россией. Потенциально, Молдова, вслед за Украиной может стать еще одной "горячей точкой" на карте Европы. Поэтому вопрос безопасности является ключевым на саммите", - рассказала нардеп.

По ее словам, вторым, не менее важным вопросом саммита стал евроинтеграционный.

"Украину и Молдову объединяет совместное стремление к дальнейшему пути - это членство в Европейском Союзе. Да, для этого мы должны выполнить еще много задач, но это нас не пугает, а мотивирует к активным действиям, и не только на поле боя. Поэтому саммит - очередной шаг в сторону Украины и в сторону расширения Европы. Важно, что мир осознает: безопасность Украины и безопасность Европы - вещи неделимые. И сегодня Украина защищает не только себя, но и всю Европу. Помощь миру не только на словах, но и конкретными действиями постоянно приближают нашу общую победу. Проукраинская коалиция становится мощнее, а вместе с ней и весь цивилизованный мир", - резюмировала Шуляк.