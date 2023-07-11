ua ru
Вт, 11 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Шуляк розповіла про перші підсумки "єВідновлення"

Новость на русском →
Вівторок 11 липня 2023 14:21
Шуляк розповіла про перші підсумки "єВідновлення" Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Спеціальні комісії, створені місцевою владою, наразі обробляють понад 9 тис. заявок на компенсацію за пошкоджене житло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Загалом власники пошкодженого житла подали 25 278 заяв на компенсацію, станом на 9 липня в обробці знаходяться 9 093 заяви", - повідомила Шуляк.

Вона додала, що понад 46% всіх заяв стосуються виплати компенсації на ремонт приватних будинків, а більш ніж 53% - це заяви на ремонт квартир.

"Найбільше заявників у Харківській області - 9 205 та Київській області - 5 787. За ними йдуть Миколаївська, Херсонська, Донецька та Чернігівська області. Найменше заяв зареєстровано у Кіровоградській та Полтавській областях - 14 та 12 відповідно", - сказала голова профільного комітету.

Вона зазначила, що через постійні обстріли кількість пошкодженого та зруйнованого житла постійно збільшується, тож заявки продовжують надходити.

"Загалом через Дію надійшло 460 089 інформаційних повідомлено про пошкоджене та знищене житло. На жаль, з огляду на постійні обстріли з боку російських загарбників їхня кількість постійно збільшується", - констатувала Шуляк.

Вона запевнила, що жодна із заявок на компенсацію не залишиться без уваги, адже зараз головне завдання - дати змогу власникам пошкодженого житла зробити необхідний ремонт та вчасно підготуватися до зими.

Нагадаємо, з 10 травня 2023 року в Україні стартувала програма "єВідновлення", у рамках якої компенсацію до 200 тис. грн на ремонт почали отримувати власники пошкодженого житла. З 15 серпня програма виплати компенсацій поширюватиметься на власників зруйнованого житла.

Раніше парламент ухвалив ініційований Оленою Шуляк законопроєкт №7198 про виплату компенсації власникам знищеного та пошкодженого майна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олена Шуляк
NEWS
Україна і НАТО. Всі подробиці першого дня саміту у Вільнюсі (онлайн)
Україна і НАТО. Всі подробиці першого дня саміту у Вільнюсі (онлайн)
DAILY
Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна: Україна повинна мати шлях до повноправного членства в НАТО
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна: Україна повинна мати шлях до повноправного членства в НАТО