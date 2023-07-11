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Шуляк рассказала о первых итогах "єВідновлення"

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Вторник 11 июля 2023 14:21
Шуляк рассказала о первых итогах "єВідновлення" Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Специальные комиссии, созданные местными властями, обрабатывают свыше 9 тыс. заявок на компенсацию за поврежденное жилье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"В общей сложности владельцы поврежденного жилья подали 25 278 заявлений на компенсацию, по состоянию на 9 июля в обработке находятся 9 093 заявления", - сообщила Шуляк.

Она добавила, что более 46% всех заявлений касаются выплаты компенсации на ремонт частных домов, а более 53% - это заявления на ремонт квартир.

"Больше всего заявителей в Харьковской области - 9205 и Киевской области - 5787. За ними следуют Николаевская, Херсонская, Донецкая и Черниговская области. Меньше заявлений зарегистрировано в Кировоградской и Полтавской областях - 14 и 12 соответственно", - сказала председатель профильного комитета.

Она отметила, что из-за постоянных обстрелов количество поврежденного и разрушенного жилья постоянно увеличивается, поэтому заявки продолжают поступать.

"В общей сложности через Дію поступило 460 089 информационных сообщено о поврежденном и уничтоженном жилье. К сожалению, учитывая постоянные обстрелы со стороны российских захватчиков, их количество постоянно увеличивается", - констатировала Шуляк.

Она заверила, что ни одна из заявок на компенсацию не останется без внимания, ведь сейчас главная задача - дать возможность владельцам поврежденного жилья сделать необходимый ремонт и своевременно подготовиться к зиме.

Напомним, с 10 мая 2023 года в Украине стартовала программа "єВідновлення", в рамках которой компенсацию до 200 тыс. грн на ремонт начали получать владельцы поврежденного жилья. С 15 августа программа выплаты компенсаций будет распространяться на владельцев разрушенного жилья.

Ранее парламент принял инициированный Еленой Шуляк законопроект №7198 о выплате компенсации владельцам уничтоженного и поврежденного имущества.

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