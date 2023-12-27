Шуляк розповіла про перебіг імплементації регламенту ЄС щодо будівельної продукції

За її словами, закон обумовлює приведення до відповідності української будівельної продукції всім стандартам, нормам та характеристикам, застосованим в ЄС. Україна невпинно наближається до цього, приймаючи все більше гармонізованих стандартів.

Зокрема, як мінімум 1300 з них вже діють в Україні, але ще біля 150 для запуску потрібно прийняти. Цим наразі займається Міністерство економіки разом з Національним органом стандартизації. Крім цього, в Україні почали працювати над створенням мережі лабораторій, які перевірятимуть будматеріали на відповідність євростандартам. На сьогодні їх вже 13.

За рівнем складності і масштабності необхідних дій імплементацію в Україні №305 регламенту ЄС можна порівняти з процесом реформування ДАБІ, яке стало ледь на революцією на українському будівельному ринку. Це перший у нашій державі досвід реалізації технічного регламенту у ранзі закону.

"Тільки 2,5 роки ми обговорювали можливість створення закону, який імплементував би цей регламент. Ще 2 роки витратили, щоб провести цей закон в парламенті. І вже два роки триває імплементація всіх положень Міністерством. Це дуже складна робота, але для відбудови України вона просто необхідна", - пояснила голова профільного комітету.

За її словами, для завершення імплементації потрібні органи з визначення технічної прийнятності, які наразі тільки створюються. За прогнозами, вони почнуть діяти вже у наступному році.

Шуляк також підкреслила, що закон повинен був запрацювати в Україні повною мірою з 1 січня 2023 року, але через війну процес його повноцінного застосування змушені очікувати у 2025 р. Тому, до цього часу виробникам можна використовувати і стандарти, які передбачені 305 регламентом, і національні, що були прописані у старому технічному регламенті.

"Такий наш крок - свідомий. У державній антикорупційній програмі чітко зазначено, що дію регламенту не можна відтерміновувати, запровадити певний перехідний період ми були вимушені через війну. Наразі, у нас ще немає повноцінної мережі якісних лабораторій, які перевірятимуть відповідність євростандартам і які охопили б всі 35 будівельної продукції, на які повинен поширюватись №305 регламент", - пояснила голова профільного комітету ВР.

Втім, за її словами, 13 лабораторій вже готові до роботи, але вони охоплюють лише 16 з необхідних 35 категорій будпродукції. Заважає створенню повноцінної мережі брак фінансування, пояснює Шуляк - наразі міжнародні донори виділяють кошти на більш пріоритетні проєкти, зокрема, відбудову.

Окрім створення мережі лабораторій і імплементації більше ніж тисячі гармонізованих стандартів ЄС, було прийнято рішення, що органом ринкового нагляду за відповідністю закону і діяльністю перевіряючих лабораторій буде Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ), але цей процес будуть намагатися зробити максимально цифровізованим. Крім цього, в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ) підготовлено необхідний для виробників функціонал і створено контактний пункт, що виконуватиме інформаційну функцію. При цьому, вся підзаконна нормативна база, необхідна для запуску імплементованого регламенту 305, була прийнята ще торік, наголосила Шуляк.