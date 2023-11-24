Шуляк розповіла про необхідні законодавчі зміни щодо участі жінок у виборах

"Згідно діючого законодавства, щоб мати можливість балотуватися у народні депутати українські громадяни повинні проживати в Україні не менше ніж 5 років і перебувати за кордоном не більше ніж 90 днів поспіль. Водночас, після 24 лютого 2022 року надзвичайно багато українок, шукаючи порятунку для себе і дітей, були змушені виїхати за межі України і досі не повернулися. Тобто, вони за кордоном вже набагато довше, ніж 3 місяці. А це автоматично означає, що у пасивному виборчому праві вони обмежені", - пояснила вона.

Саме тому, за словами нардепа у положеннях Виборчого кодексу України слід розглянути можливість розширення переліку виняткових випадків, які не вважатимуться порушеннями виборчого законодавства. Крім цього, Україні загалом потрібно працювати у напрямку збільшення гендерних квот для жінок.

Шуляк підкреслила - сьогодні партія "Слуга народу" налічує майже 4 тисячі жінок на всіх рівнях: це понад 2,5 ти. депутаток, майже 300 голів фракцій і десятки голів громад від "Слуги народу". А ухваливши парламентом у 2020-му нове виборче законодавство, яке передбачало квоту для жінок у виборчому списку - 40%, стало зрозуміло, що якщо раніше у міських радах представництво жінок становило 20%, то після виборів - 31%. В обласних радах представництво підвищилось з 15 до 21%.

"Ці цифри мають справедливе право зростати, адже професіоналізм і лідерство не мають статі. Втім, саме зараз - під час війни, через мілітаризацію прогнозованим може бути зростання патріархальних настроїв щодо пріоритету для чоловіків у висуванні на будь-які посади. Тому сьогодні перед нами всіма стоїть завдання закріпити гендерну рівність не лише в законах, але й на рівні суспільної думки, суспільної свідомості. Лише так ми зможемо подолати спадщину минулого у гендерних відносинах та становищі жінки", - підсумувала Шуляк.

Нагадаємо, з 2013 по 2019 рік в Україні діяла добровільна 30-відсоткова гендерна квота, згідно з законом про політичні партії. Втім, 11 липня 2019 року Верховна рада ухвалила Виборчий кодекс, який передбачав запровадження гендерних квот в Україні на рівні 40%.

Згідно з поправками до нього, у кожній п'ятірці партійного виборчого списку мають бути як чоловіки, так і жінки - не менше двох кандидатів кожної статі.