Шуляк рассказала о необходимых законодательных изменениях об участии женщин в выборах

"Согласно действующему законодательству, чтобы иметь возможность баллотироваться в народные депутаты, украинские граждане должны проживать в Украине не менее 5 лет и находиться за границей не более 90 дней подряд. В то же время, после 24 февраля 2022 года очень много украинок, ища спасения для себя и детей были вынуждены выехать за пределы Украины и до сих пор не вернулись. То есть, они за границей уже намного дольше, чем 3 месяца. А это автоматически означает, что в пассивном избирательном праве они ограничены", - пояснила она.

Именно поэтому, по словам нардепа, в положениях Избирательного кодекса Украины следует рассмотреть возможность расширения перечня исключительных случаев, не считающихся нарушением избирательного законодательства. Кроме этого, Украине нужно работать в направлении увеличения гендерных квот для женщин.

Шуляк подчеркнула - сегодня партия "Слуга народа" насчитывает около 4 тысяч женщин на всех уровнях: это более 2,5 ты. депутаток, почти 300 председателей фракций и десятки председателей общин от "Слуги народа". А приняв парламентом в 2020-м новое избирательное законодательство, предусматривавшее квоту для женщин в избирательном списке - 40%, стало понятно, что если раньше в городских советах представительство женщин составляло 20%, то после выборов - 31%. В областных советах представительство повысилось с 15 до 21%.

"Эти цифры имеют справедливое право расти, ведь у профессионализма и лидерства нет пола. Впрочем, именно сейчас - во время войны, из-за милитаризации прогнозируемым может быть рост патриархальных настроений относительно приоритета для мужчин в выдвижении на любые должности. Поэтому сегодня перед нами всеми стоит задача закрепить гендерное равенство не только в законах, но и на уровне общественного мнения, общественного сознания. Только так мы сможем преодолеть наследие прошлого в гендерных отношениях и положении женщины", - подытожила Шуляк.

Напомним, с 2013 по 2019 год в Украине действовала добровольная 30-процентная гендерная квота по закону о политических партиях. Впрочем, 11 июля 2019 г. Верховная рада приняла Избирательный кодекс, который предусматривал введение гендерных квот в Украине на уровне 40%.

Согласно поправкам к нему, в каждой пятерке партийного избирательного списка должны быть как мужчины, так и женщины - не менее двух кандидатов каждого пола.