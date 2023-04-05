Шуляк розповіла, які стандарти в будівельній галузі впровадив парламент за рік війни

"Розуміємо, що наш скажений російський сусід нікуди, на жаль, не дінеться, і безпекові речі завжди будуть у фокусі уваги нашої держави. Тому ми зараз зміцнили підходи до планування населених пунктів, ведення будівель/споруд, використання споруд подвійного призначення: паркінгів, басейнів, які у разі потреби можна використовувати як бомбосховища чи укриття. Безпека впродовж багатьох років залишатиметься на першому місці", - зазначила Шуляк.

Вона також нагадала, що парламент також змінив підходи до енергоефективності у будівельній сфері. Відповідний законопроект №6485 Верховна рада підтримала у липні 2022-го.

"Україна досить складно проходила зимовий період. Тому на рівні законодавства ми прийняли нові стандарти щодо енергоефективності, вони наближені до європейських", - наголосила нардеп.

Також Шуляк поінформувала, що зараз в парламенті до другого читання готується законопроект №6458 про реконструкцію застарілих кварталів, розробка якого почалася ще до початку російського вторгнення.

Раніше документ стосувався роботи із застарілими кварталами та житловим фондом, але сьогодні до застарілого додався ще й зруйнований фонд, і його відновлення потребує більш-менш однакових підходів.

На переконання Шуляк, неабияка відповідальність у цьому питанні покладається на органи місцевого самоврядування. Йдеться про налагодження співпраці, унеможливлення корупційних ризиків та створення сприятливих умов для інвесторів.

"На сьогодні в Україні, на жаль, відсутня черга з інвесторів, які прагнуть відновлювати житло, будувати нові будинки в рамках квартальної забудови. Тому для місцевої влади буде важливим завданням створити сприятливі умови без корупції та з прозорими конкурсами для інвесторів. Важливо зацікавити не лише українські будівельні компанії, а й залучити міжнародні інвестиції. Треба дуже постаратися, оскільки іноземні девелоперські компанії і до повномасштабного вторгнення Росії не надто активно заходили на ринок України через корупційні ризики", - констатувала Шуляк.

Політик також нагадала, що проблему корупції в будівельній галузі покликаний вирішити законопроект №655, який наразі перебуває на підписі у президента.

"Законопроект запроваджує у будівельній сфері тотальну цифровізацію та усуває чиновників від процесу. Рішення ухвалюватиме електронна система. Кожен учасник будівельного процесу матиме свій електронний підпис, все буде максимально прозоро, і всі будуть нести високу відповідальність за свої рішення. Тотальна цифровізація та персональна відповідальність допоможе залучити в Україну компанії, які прагнуть працювати за цивілізованими, сучасними та якісними правилами", - резюмувала Шуляк.

Нагадаємо, Верховна рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №5655 про реформу містобудування, яка спрямована на цифровізацію будівельного ринку в Україні, впровадження контролю та високої відповідальності за порушення.