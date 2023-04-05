Шуляк рассказала, какие стандарты в строительной отрасли внедрил парламент за год войны

"Понимаем, что наш бешеный российский сосед никуда, к сожалению, не денется, и вещи безопасности всегда будут в фокусе внимания нашего государства. Поэтому мы сейчас укрепили подходы к планированию населенных пунктов, ведению зданий/сооружений, использованию сооружений двойного назначения: паркингов, бассейнов, которые в случае необходимости можно использовать в качестве бомбоубежища или укрытия. Безопасность на протяжении многих лет будет оставаться на первом месте", - отметила Шуляк.

Она также напомнила, что парламент изменил подходы к энергоэффективности в строительной сфере. Соответствующий законопроект №6485 Верховная рада поддержала в июле 2022-го.

"Украина довольно сложно проходила зимний период. Поэтому на уровне законодательства мы приняли новые стандарты по энергоэффективности, они приближены к европейским", - подчеркнула нардеп.

Также Шуляк проинформировала, что в настоящее время в парламенте ко второму чтению готовится законопроект №6458 о реконструкции устаревших кварталов, разработка которого началась еще до начала российского вторжения.

Ранее документ касался работы с устаревшими кварталами и жилищным фондом, но сегодня к устаревшему добавился еще и разрушенный фонд, и его восстановление требует более или менее одинаковых подходов.

По мнению Шуляка, незаурядная ответственность в этом вопросе возлагается на органы местного самоуправления. Речь идет о налаживании сотрудничества, невозможности коррупционных рисков и создании благоприятных условий для инвесторов.

"На сегодня в Украине, к сожалению, отсутствует очередь из инвесторов, стремящихся восстанавливать жилье, строить новые дома в рамках квартальной застройки. Поэтому для местных властей будет важной задачей создать благоприятные условия без коррупции и с прозрачными конкурсами для инвесторов. Важно заинтересовать не только украинские строительные компании, но и привлечь международные инвестиции, надо очень постараться, поскольку иностранные девелоперские компании и до полномасштабного вторжения России не слишком активно заходили на рынок Украины из-за коррупционных рисков", - констатировала Шуляк.

Политик также напомнила, что проблема коррупции в строительной отрасли призвана решить законопроект №655, который находится на подписи у президента.

"Законопроект вводит в строительной сфере тотальную цифровизацию и отстраняет чиновников от процесса. Решение будет принимать электронная система. Каждый участник строительного процесса будет иметь свою электронную подпись, все будет максимально прозрачно, и все будут нести высокую ответственность за свои решения. Тотальная цифровизация и персональная ответственность поможет привлечь в Украине компании, стремящиеся работать по цивилизованным, современным и качественным правилам", - резюмировала Шуляк.

Напомним, Верховная рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №5655 о реформе градостроительства, которая направлена на цифровизацию строительного рынка в Украине, внедрение контроля и высокой ответственности за нарушение.