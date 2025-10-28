Шуляк розповіла, які бар'єри гальмують українське сучасне будівництво

До великої війни валова додана вартість у будівництві зростала на більше ніж 20% щорічно, однак у 2022-му цей показник скоротився на 60%. Наразі ринок будівництва поступово відновлюється, але є фактори, які його стримують.
Як пише РБК-Україна, про це повідомила Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.
Зараз ринок поступово оживає - кількість великих компаній, які в нього заходять, становить плюс 5% щороку, а малого й середнього бізнесу - більше ніж на 50% щорічно.
Однак цей процес дуже сильно гальмують дефіцит кваліфікованих кадрів і надзвичайно висока корупційна складова, зазначила депутатка посилаючись на дані звіту "Відбудова під ризиком: чи потрібні зміни в будівельній політиці?", проведеного Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій.
За її словами, реальна валова додана вартість у будівництві впродовж 2020-2021 років зростала більше ніж на 20% щорічно за рахунок проєктів програми "Велике будівництво".
Далі, за даними звіту, було стрімке - на більше ніж 60% - падіння в 2022 році. Однак уже впродовж наступних двох років цей показник зростав на більше ніж 20% щорічно - за рахунок будівництва передусім для відновлення, реконструкції, будівництва захисту та фортифікацій.
При цьому кількість підприємств та підприємців у секторі зростала в 2023-2024 роках: лише 5% великі, 57% МСБ. Завдяки дерегуляції компанію відкрити досить легко, ліцензування скасовано, діє декларативний принцип. Однак відсутність ліцензування додає непевності, тому зросли ціни на будівельні компанії з ліцензіями.
Крім цього, виклики зʼявляються, коли компанії починають свою практичну діяльність, - через дефіцит кадрів.
"Як бачимо зі звіту, система професійної та вищої освіти не встигає за потребами ринку. Також є суттєвий дефіцит кадрів за фактично всіма професійними групами й особливо проєктантів, сертифікованих архітекторів і інженерів. Причинами є мобілізація, виїзд спеціалістів за кордон та загальні наслідки війни", - зауважила Шуляк.
Вона пояснила, що професія архітектора та інженера недооцінена, а рівень зарплати не відповідає величезній адміністративній та кримінальній відповідальності. Крім того, забюрократизована система отримання сертифікатів, особливо для інженерів-проєктувальників. Ба більше, ускладнює ситуацію недосконалість державного замовлення та освітніх програм.
Водночас дефіцит стосується не лише кількості, а й якості фахівців. Існує величезна прірва між "старою школою" радянського проєктування й талановитою молоддю. Також більшість випускників не бачать перспектив у будівництві.
"Як вказують автори звіту, для сертифікації архітекторів поки не розроблено професійний стандарт. Сертифікованих мало, оскільки відповідальність велика, а оплата праці ні. Крім цього, навчання архітекторів можливе лише в Києві вузьким колом викладачів. Ще одна причина - наявність проблемних об’єктів, наслідком яких не було відкликання сертифікатів у їхніх архітекторів-авторів", - пояснила Олена Шуляк.
Трохи краща ситуація для інженерів: для них вже розроблені окремі професійні стандарти, а за сертифікацію відповідають самоврядні організації - сертифікація лише послідовно за кожним класом ризику. Однак, як і у навчанні архітекторів, воно не відповідає потребам сьогодення - часто це лише формальне навчання без справжнього підвищення кваліфікацій.
Утім, окрім дефіциту кадрів, ринок уже дуже багато років гальмує корупційна складова на всіх етапах будівництва, починаючи з дозвільної документації.
Містобудівні умови та обмеження, йдеться у звіті, є свого роду корупційним шлагбаумом при тому, що саме цей документ є найбільш критичним, який потрібен забудовнику - без домовленості з чиновниками його отримати дуже складно.
Не менш гальмують ринок і затягнуті та непередбачувані терміни - всі процеси залежать від міської влади, депутатів та комунальних підприємств, а також відсутність сучасної містобудівної документації, складність підключення до інженерних мереж і виклики в експертизі проєктів.
Так, через порівняно низьку оплату експертизи на складні об’єкти, експерти не вчитуються в документацію, а їхня відповідальність є мінімальною або відсутньою.
"Автори дослідження вказують на ключові проблеми, які можуть гальмувати процеси з відбудови. Йдеться про складні, дубльовані та суперечливі норми щодо регулювання в сфері, нестабільність законодавства й слабке виконання рішень на місцях, надмірну зарегульованість і простір для корупції у видачі дозволів, а також про відсутність цифровізації процесів та координації між владою, бізнесом і громадами", - зазначила Шуляк.
За її словами, усунути низку вказаних викликів і перешкод у розвитку ринку можливо за рахунок перегляду підходів до планування, автоматизації видачі містобудівної документації, подальшої цифровізації та запровадження ВІМ-технологій.
Щодо планування нардепка зауважила, що лише сім громад в Україні мають комплексні плани просторового розвитку, а місто Київ досі живе за генпланом 1997 року. Без оновленої карти не буває нового маршруту, акцентувала Шуляк, - відсутність просторової документації веде до хаотичної забудови, до- втрати балансу між житлом, транспортом і комунікаціями.
Містобудівні умови та обмеження, які мають бути відкритим витягом із містобудівного кадастру, стали квитком із ціною в мільйони доларів. Монополії в сертифікації, приєднанні до мереж, дозволах – це "бетон, у якому застигає конкуренція". Саме тому, подальша цифровізація й BIM-технології мають стати "антисептиком для корупції", каже парламентарка.
"Автоматичні перевірки, відкриті кадастри, моделювання проєктів у цифровому середовищі - це спосіб вивести галузь із тіні й показати кожну деталь під світло. Крім цього, кожен учасник процесу - архітектор, інженер, чиновник - має бути ідентифікований ЄДЕССБ. Там, де є персональна відповідальність, корупція втрачає анонімність", - резюмувала Олена Шуляк.
Як раніше повідомила Олена Шуляк, антикорупційний аудит НАЗК показав, що у сфері містобудування досягнуто лише 25% очікуваних результатів, інші - в тіні.