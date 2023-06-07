Шуляк розповіла, як ВРУ спростить механізм управління багатоквартирними будинками

У парламенті готовий до другого читання законопроєкт, який значно спростить підготовку та проведення зборів ОСББ для розв’язання нагальних проблем у будинках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Наразі процедура зборів співвласників багатоквартирного будинку є ускладненою. Парламент вже підтримав у першому читанні законопроект № 7029, який допоможе навести лад у цій сфері. Ми вже доопрацювали його до другого читання й найближчим часом Верховна рада має його розглянути", - сказала Шуляк.

За її словами, він значно спростить процедуру підготовки та проведення зборів ОСББ й допоможе оперативно розв’язувати проблемні питання у будинках.

"Ми додали можливість інформувати про проведення зборів електронними повідомленнями, зокрема через електронну пошту, а також зменшили термін повідомлення про збори з 14 днів до 10. Крім того, передбачили, що брати участь у зборах можна дистанційно, наприклад, у форматі відеоконференції", - пояснює голова профільного комітету.

Вона додала, що це дозволить брати участь у зборах тим співвласникам багатоквартирного будинку, які через російську військову агресію перебувають закордоном або внутрішньо переміщеним особам.

"Голосувати також можна дистанційно шляхом підписання листка опитування за допомогою електронного підпису. Також ми чітко визначили, що рішення є ухваленим, якщо за нього проголосували 50%+1 людина (якщо інше не визначено статутом ОСББ). Для рішень з питань відключення від мереж централізованого постачання комунальних послуг ця пропорція дорівнює 75%+1", - повідомила Шуляк.

Також законопроект передбачає удосконалення процедури інформування всіх співвласників про ухвалені рішення.

"Ми встановили вимогу обов’язково повідомляти про результати зборів співвласникам - особисто, рекомендованим листом або в інший спосіб, визначений зборами", - наголосила Шуляк.

Вона також запевнила, що остаточне ухвалення законопроєкту дозволить максимально оперативно розв’язувати проблеми мешканців багатоквартирних будинків.