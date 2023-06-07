Шуляк рассказала, как ВРУ упростит механизм управления многоквартирными домами

В парламенте готов ко второму чтению законопроект, который значительно упростит подготовку и проведение собрания ОСМД по решению неотложных проблем в домах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Сейчас процедура собрания совладельцев многоквартирного дома осложнена. Парламент уже поддержал в первом чтении законопроект №7029, который поможет навести порядок в этой сфере. Мы уже доработали его до второго чтения и в ближайшее время Верховная рада должна его рассмотреть", - сказала Шуляк.

По ее словам, он значительно упростит процедуру подготовки и проведения собрания ОСМД и поможет оперативно решать проблемные вопросы в домах.

"Мы добавили возможность информировать о проведении собрания электронными сообщениями, в частности через электронную почту, а также уменьшили срок сообщения о собрании с 14 дней до 10. Кроме того, предусмотрели, что участвовать в собрании можно дистанционно, например, в формате видеоконференции", - объясняет глава профильного комитета.

Она добавила, что это позволит участвовать в собрании тем совладельцам многоквартирного дома, которые из-за российской военной агрессии находятся за границей или внутренне перемещенным лицам.

"Голосовать также можно дистанционно путем подписания листка опроса с помощью электронной подписи. Также мы четко определили, что решение принято, если за него проголосовали 50%+1 человек (если другое не определено уставом ОСМД). Для решений по вопросам отключения от сетей централизованного" снабжение коммунальных услуг эта пропорция равна 75%+1", - сообщила Шуляк.

Также законопроект предусматривает усовершенствование процедуры информирования всех совладельцев о принятых решениях.

"Мы установили требование обязательно сообщать о результатах собрания совладельцам - лично, заказным письмом или иным способом, определенным собранием", - подчеркнула Шуляк.

Она также заверила, что окончательное принятие законопроекта позволит максимально оперативно решать проблемы жильцов многоквартирных домов.