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Шуляк: реформа містобудування дозволить уникнути "будинків-монстрів" та ошуканих інвесторів

Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Якби законопроект про реформу містобудування (№5655) був ухвалений раніше, в Україні не було більшості незаконних і недобудованих будівель, оскільки реформа містобудування, яка лежить в основі цього законопроекту, запобігає незаконному будівництву ще на перших кроках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування та голова партії "Слуга народу" Олену Шуляк в інтерв’ю Kyiv Post.

"У нас не було б 50 житлових будинків забудовника Анатолія Войцеховського, які будувалися в Києві незаконно і без належних документів. В столиці точно не було б будинку-монстра на столичному Подолі, який би вже демонтували. І думаю, не було б забудови прибережних зон в Одесі. А ще не було б забудов у Дніпрі, постійних неприємностей у Львові", - зазначила Шуляк.

А найголовніше, на її думку, завдяки законопроекту в Україні не було б сотень тисяч ошуканих інвесторів, які вклали гроші, а квартири свої не отримали. Окрім того, законопроект №5655 дозволив би залучити на будівельний ринок України міжнародні девелоперські компанії.

"На вітчизняному ринку донині немає жодної міжнародної компанії, оскільки вони не хочуть працювати у корупційному середовищі", - резюмувала Шуляк.

Нагадаємо, Верховна рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект №5655 про реформу містобудування, яка спрямована на цифровізацію будівельного ринку в Україні, впровадження контролю та високої відповідальності за порушення.

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Олена ШулякЖитло