Шуляк: реформа містобудування дозволить уникнути "будинків-монстрів" та ошуканих інвесторів

"У нас не було б 50 житлових будинків забудовника Анатолія Войцеховського, які будувалися в Києві незаконно і без належних документів. В столиці точно не було б будинку-монстра на столичному Подолі, який би вже демонтували. І думаю, не було б забудови прибережних зон в Одесі. А ще не було б забудов у Дніпрі, постійних неприємностей у Львові", - зазначила Шуляк.

А найголовніше, на її думку, завдяки законопроекту в Україні не було б сотень тисяч ошуканих інвесторів, які вклали гроші, а квартири свої не отримали. Окрім того, законопроект №5655 дозволив би залучити на будівельний ринок України міжнародні девелоперські компанії.

"На вітчизняному ринку донині немає жодної міжнародної компанії, оскільки вони не хочуть працювати у корупційному середовищі", - резюмувала Шуляк.

Нагадаємо, Верховна рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект №5655 про реформу містобудування, яка спрямована на цифровізацію будівельного ринку в Україні, впровадження контролю та високої відповідальності за порушення.