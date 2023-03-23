RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шуляк: реформа градостроительства позволит избежать "домов-монстров" и обманутых инвесторов

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Если бы законопроект о реформе градостроительства (№5655) был принят ранее, в Украине не было большинства незаконных и недостроенных зданий, поскольку лежащая в основе этого законопроекта реформа градостроительства предотвращает незаконное строительство еще на первых шагах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета по организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства и главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк в интервью Kyiv Post.

"У нас не было бы 50 жилых домов застройщика Анатолия Войцеховского, которые строились в Киеве незаконно и без надлежащих документов. В столице точно не было бы дома-монстра на столичном Подоле, который уже демонтировали бы. И думаю, не было бы застройки прибрежных зон в Одессе. А еще не было бы застроек в Днепре, постоянных неприятностей во Львове", - отметила Шуляк.

А самое главное, по ее мнению, благодаря законопроекту в Украине не было бы сотен тысяч обманутых инвесторов, вложивших деньги, а свои квартиры не получили. Кроме того, законопроект №5655 позволил привлечь на строительный рынок Украины международные девелоперские компании.

"На отечественном рынке по сей день нет ни одной международной компании, поскольку они не хотят работать в коррупционной среде", - резюмировала Шуляк.

Напомним, Верховная рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №5655 о реформе градостроительства, направленной на цифровизацию строительного рынка в Украине, внедрение контроля и высокой ответственности за нарушение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Елена ШулякЖилье