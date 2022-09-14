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Шуляк рассказала, как после выезда из временной оккупации работает Херсонская морская академия

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Среда 14 сентября 2022 15:27
Шуляк рассказала, как после выезда из временной оккупации работает Херсонская морская академия Фото: председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Из-за полномасштабной войны и оккупации многие учебные заведения временно перемещены в другие регионы. Среди них - Херсонская государственная морская академия, которая является первой и старейшей морской академией Украины, основанной еще в 1834 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк во время рабочей поездки в Одессу.

"На сегодня здесь и в структурных подразделениях академии продолжается обучение: курсанты, студенты и учащиеся получают документы об образовании гособразца. Всего здесь получают образование курсанты из всех областей Украины, среди которых 118 человек из Крыма и 376 человек из Донецкой и Луганской областей. А еще сотня иностранных граждан, что свидетельствует о популярности академии не только в Украине", - рассказала она.

Шуляк добавила, что до полномасштабной войны в Херсонской морской академии работала уникальная учебно-тренировочная база, которая не имеет аналогов в Украине и является сверхсовременной среди учебных заведений бассейна Черного моря и на европейском образовательном пространстве. Однако из-за оккупации рашистами заведение временно переместилось в Одессу.

Шуляк рассказала, как после выезда из временной оккупации работает Херсонская морская академияШуляк рассказала, как после выезда из временной оккупации работает Херсонская морская академия

Она также отметила, что еще в 2014 году наша страна переосмыслила необходимость наращивать свой морской флот, а также обеспечивать подготовкой специалистов плавательных, судостроительных и морских рабочих профессий.

"Благодаря высококвалифицированным специалистам морской отрасли - капитанам дальнего плавания, механикам, электромеханикам, мы можем реализовать эти цели. Потому что наши специалисты - сокровище. И они готовы здесь и сейчас обучать и творить новую генерацию. Благодарна каждому и каждой, кто учит и учится. Вы - основа порядочного и умного общества", - подытожила Шуляк.

Напомним, ранее Елена Шуляк сообщила, что на восстановление разрушенных домов в Одесской области направили 11 млн гривен.

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Херсонская область Елена Шуляк
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