Шуляк рассказала, как государство будет помогать бизнесу во время войны

"Поддержка бизнеса во время войны - необходимость. Даже легкая промышленность позволяет мощно увеличить количество рабочих мест (особенно предоставляя работу переселенцам), затем держать на плаву нашу экономику. Посетив предприятие Premier Socks, убедилась: наш бизнес, имея возможность работать во время войны, не просто не останавливает производство и платит налоги, но и наращивает возможности, внедряет энергоэффективные мероприятия, поддерживает армию и дарит людям хорошие эмоции своими патриотическими дизайнами", - отметила она.

По словам председателя партии, таких сознательных предприятий в Украине очень много, поэтому власть должна всячески их поддерживать.

Из актуальных вопросов, которые беспокоят бизнес, - НДС, уплачиваемый при импорте сырья и оборудования; продукция, которая ввозится в страну без растаможки, а также нехватка квалифицированных работников.

"Это уже не первый мог диалог с представителями бизнеса и уверена, нам удастся помочь тем, кто помогает Украине. Продолжаем нарабатывать план дерегуляции бизнеса во время войны, а также финализируем законопроекты, которые уменьшат нагрузку на наш бизнес", - подытожила она.