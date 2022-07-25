Шуляк розповіла, як держава допомагатиме бізнесу під час війни

"Підтримка бізнесу під час війни - необхідність. Навіть легка промисловість дозволяє потужно збільшити кількість робочих місць (особливо надаючи роботу переселенцям), відтак - тримати на плаву нашу економіку. Відвідавши підприємство Premier Socks, переконалася: наш бізнес, маючи можливість працювати під час війни, не просто не зупиняє виробництво і сплачує податки, а й нарощує можливості, впроваджує енергоефективні заходи, підтримує армію і дарує людям гарні емоції своїми патріотичними дизайнами", - зазначила вона.

За словами голови партії, таких свідомих підприємств в Україні дуже багато, тому влада повинна всіляко їх підтримувати.

З актуальних питань, які турбують бізнес, - ПДВ, що сплачується при імпорті сировини та обладнання; продукція, що ввозиться в країну без розмитнення, а також брак кваліфікованих працівників.

"Це вже не перший міг діалог з представниками бізнесу і впевнена, нам вдасться допомогти тим, хто допомагає Україні. Продовжуємо напрацьовувати план дерегуляції бізнесу під час війни, а також фіналізуємо законопроекти, які зменшать навантаження на наш бізнес", - підсумувала вона.