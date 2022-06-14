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Шуляк рассказала, кто будет обследовать разрушенные дома на местах

Новина українською →
Вторник 14 июня 2022 17:09
Шуляк рассказала, кто будет обследовать разрушенные дома на местах Фото: председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Для того, чтобы решить вопрос предоставления компенсации за поврежденное и уничтоженное недвижимое имущество, украинцы могут обращаться в органы местного самоуправления, которое запускает и организует работу соответствующей комиссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

Как известно, парламент в первом чтении принял законопроект № 7198, где речь идет о создании таких комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации исполнительным органом сельского, поселкового, городского, районного в городе совета.

"Для решения вопросов возмещения, надо будет обращаться в органы местного самоуправления. Они запускают работу комиссии, организуют процессы технического обследования домов. Они могут пошагово проконсультировать и рассказать, что нужно сделать, чтобы соответствующие документы собственников жилья были приняты в суде и стали основой для получения компенсации", - добавила нардеп.

Напомним, обследованию и оценке будут подлежать такие поврежденные объекты недвижимого имущества (с целью их восстановления):

  • квартиры, другие жилые помещения в здании, частные жилые дома, садовые и дачные дома;
  • объекты строительства (многоквартирные дома, частные жилые дома, садовые и дачные дома), в которых были возведены несущие и внешние ограждающие конструкции (за исключением светопрозрачных и заполнения проемов дворовых) и в отношении которых получено право на выполнение строительных работ;
  • составные части объектов (квартиры, другие жилые помещения в здании), определенных подпунктом "б" этого пункта, которые после принятия в эксплуатацию являются самостоятельными объектами недвижимого имущества;
  • общее имущество многоквартирного дома.

Обследование возможности/невозможности восстановления объекта недвижимого имущества будет проводиться исполнителями работ, связанных с созданием объектов архитектуры в соответствии с Порядком проведения обследования принятых в эксплуатацию объектов строительства.

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Елена Шуляк
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