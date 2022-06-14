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Шуляк розповіла, хто обстежуватиме зруйновані будинки на місцях

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Вівторок 14 червня 2022 17:09
Шуляк розповіла, хто обстежуватиме зруйновані будинки на місцях Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Для того, щоб вирішити питання надання компенсації за пошкоджене та знищене нерухоме майно, українці можуть звертатись до органів місцевого самоврядування, яке запускає та організовує роботу відповідної комісії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

Як відомо, парламент у першому читанні ухвалив законопроект № 7198, де йдеться про створення таких комісії з розгляду питань щодо надання компенсації виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті ради.

"Для вирішення питань відшкодування, треба буде звертатись до органів місцевого самоврядування. Вони запускають роботу комісії, організовують процеси технічного обстеження будинків. Вони можуть покроково проконсультувати та розповісти, що треба зробити, щоб відповідні документи власників житла були прийняті в суді і стали основою для отримання компенсації", - додала нардеп.

Нагадаємо, обстеженню та оцінці будуть підлягати такі пошкоджені об’єкти нерухомого майна (з метою їх відновлення):

  • квартири, інші житлові приміщення в будівлі, приватні житлові будинки, садові та дачні будинки;
  • об’єкти будівництва (багатоквартирні будинки, приватні житлові будинки, садові та дачні будинки), у яких були зведені несучі та зовнішні огороджувальні конструкції (за виключенням світлопрозорих та заповнення двірних прорізів) та щодо яких отримано право на виконання будівельних робіт;
  • складові частини об’єктів (квартири, інші житлові приміщення в будівлі), визначених підпунктом "б" цього пункту, які після прийняття в експлуатацію є самостійними об’єктами нерухомого майна;
  • спільне майно багатоквартирного будинку.

Обстеження можливості/неможливості відновлення об’єкта нерухомого майна буде проводитись виконавцями робіт, пов’язані із створенням об’єктів архітектури відповідно до Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва.

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Олена Шуляк
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