Шуляк: Рада провалила законопроект про розміщення МАФів та парковок через Prozorro

"В Україні до цього часу законодавчо не врегульовані схеми розташування кіосків, а дозволи на їх розміщення зазвичай видаються за хабарі. Це призводить до того, що чесні підприємці, які відмовляються їх заносити місцевим органам влади, змушені існують під постійною загрозою знесення", - зазначила Шуляк.

Нардеп додала: законопроект №9233 мав виправити цю ситуацію шляхом запровадження врегульованої процедури видачі дозволів власникам МАФів та операторам паркувальних майданчиків через електронні аукціони в системі Prozorro.

"У документі ми передбачили простий принцип участі в аукціоні: запропонував найвищу ціну - переміг. Стартова ціна аукціону мала визначатися за формулою, прописаною в законопроєкті. Також відповідно до законопроєкту, на підприємців покладаються зобов’язання підтримувати порядок на виділеній їм території: біля МАФів та на паркувальних майданчиках", - повідомила Шуляк.

Вона також наголосила, що важливою умовою, прописаною в законопроєкті, є обов’язкові громадські обговорення схем розміщення МАФів.

"Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад мають оприлюднювати інформацію про замовлення розробки комплексної схеми на своєму офіційному веб-сайті та на порталі електронної системи. На подачу пропозицій до проєкту від громадськості законопроєктом відводиться не менше 15 днів. Місцева влада має зареєструвати всі пропозиції та узгодити спірні питання з громадськістю, а потім оприлюднити на своєму офіційному веб-сайті та на порталі електронної системи результати розгляду пропозицій громадськості. Правила благоустрою території населеного пункту також оприлюднюються на офіційному веб-сайті сільської, селищної, міської ради протягом трьох робочих днів з дня їх затвердження", - роз’яснила Шуляк.

Нардеп переконана, що від ухвалення законопроєкту мали б виграти всі, особливо місцеві бюджети.

"Місцеві бюджети отримали б кошти на соціальні та інфраструктурні проєкти. Бізнес отримав би можливість працювати, не чекаючи знесення у будь-який момент. А мешканці громад отримали б якісні послуги, не продираючись крізь "джунглі" незаконних кіосків. Попри те, що законопроєкт поки не ухвалений, ми продовжуватимемо працювати, аби електронні аукціони на розміщення МАФів та визначення оператора майданчика для паркування, були якнайшвидше запроваджені в Україні", - резюмувала Шуляк та наголосила, що напрацювання в цьому напрямку продовжуватимуться доти, доки це болюче для громад питання не буде врегульовано законодавчо.