Шуляк: Рада провалила законопроект о размещении МАФов и парковок через Prozorro

"В Украине до сих пор законодательно не урегулированы схемы расположения киосков, а разрешения на их размещение обычно выдаются за взятки. Это приводит к тому, что честные предприниматели, отказывающиеся их заносить местным органам власти, вынуждены существовать под постоянной угрозой сноса", - отметила Шуляк.

Нардеп добавила: законопроект №9233 должен был исправить эту ситуацию путем введения урегулированной процедуры выдачи разрешений владельцам МАФов и операторам парковок через электронные аукционы в системе Prozorro.

"В документе мы предусмотрели простой принцип участия в аукционе: предложил самую высокую цену - победил. Стартовая цена аукциона должна была определяться по формуле, прописанной в законопроекте. Также согласно законопроекту, на предпринимателей возлагаются обязательства поддерживать порядок на выделенной им территории: возле МАФов и на парковочных площадках", - сообщила Шуляк.

Она также подчеркнула, что важным условием, прописанным в законопроекте, являются обязательные общественные обсуждения схем размещения МАФов.

"Исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов должны обнародовать информацию о заказах разработки комплексной схемы на своем официальном веб-сайте и на портале электронной системы. На подачу предложений к проекту от общественности законопроектом отводится не менее 15 дней. Местные власти должны зарегистрировать все предложения и согласовать спорные вопросы с общественностью, а затем обнародовать на своем официальном веб-сайте и на портале электронной системы результаты рассмотрения предложений общественности. Правила благоустройства территории населенного пункта также обнародуются на официальном веб-сайте сельского, поселкового, городского совета в течение трех рабочих дней утверждение", - разъяснила Шуляк.

Нардеп убеждена, что от принятия законопроекта должны выиграть все, особенно местные бюджеты.

"Местные бюджеты получили бы средства на социальные и инфраструктурные проекты. Бизнес получил бы возможность работать, не дожидаясь сноса в любой момент. А жители общин получили бы качественные услуги, не продираясь сквозь "джунгли" незаконных киосков. Несмотря на то, что законопроект пока не принят, мы будем продолжать работать, чтобы электронные аукционы на размещение МАФов и определение оператора парковочной площадки, были как можно быстрее введены в Украине", - резюмировала Шуляк и подчеркнула, что наработки в этом направлении будут продолжаться до тех пор, пока этот болезненный для общин вопрос не будет урегулирован. законодательно.