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Шуляк: рабочая группа по вопросам дерегуляции станет площадкой для решения проблем бизнеса

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Межведомственная рабочая группы по вопросам дерегуляции хозяйственной деятельности должна стать площадкой, где оперативно будут решаться проблемы бизнеса. А участие в ней парламентариев позволит без промедлений вносить необходимые изменения в законы, чтобы облегчить работу предпринимателей в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк, которая вошла в состав группы.

"Символично, что именно сегодня проходит совещание по вопросам дерегуляции, потому что ровно 3 месяца назад президент Владимир Зеленский в ежедневном обращении сказал о том, что необходимо максимально упростить все процедуры для ведения бизнеса, уменьшить количество необходимых разрешений и предоставить возможность бизнесу работать свободно, чтобы украинские территории максимально оживали", - подчеркнула она.

Шуляк также добавила, что тогда глава государства анонсировал уменьшение количества необходимых лицензий для бизнеса с обязательных 600 до 20.

Парламентарии, которые будут приобщаться к работе межведомственной рабочей группы, смогут сделать ее более эффективной путем внесения необходимых изменений в законы, необходимые для облегчения работы бизнеса. В частности будут работать над вопросом критического импорта.

"Я ежедневно получаю десятки обращений от представителей украинского бизнеса с болезненными вопросами. Хотелось бы, чтобы межведомственная рабочая группа стала площадкой, где такие вопросы могут оперативно решаться. И чтобы курс, задекларированный главой государства, наконец начал воплощаться в реальность", - подчеркнула политик.

Во время заседания рабочей группы участники обсудили проект Плана мероприятий по поддержке бизнеса и дерегуляции хозяйственной деятельности в течение действия в Украине режима военного положения.

Подать предложения к Плану можно будет до 25.06 на сайте Государственной регуляторной службы. После окончательного согласования пакет документов направят в Кабинет Министров Украины.

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бизнесЕлена Шуляк