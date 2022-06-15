Шуляк: рабочая группа по вопросам дерегуляции станет площадкой для решения проблем бизнеса

"Символично, что именно сегодня проходит совещание по вопросам дерегуляции, потому что ровно 3 месяца назад президент Владимир Зеленский в ежедневном обращении сказал о том, что необходимо максимально упростить все процедуры для ведения бизнеса, уменьшить количество необходимых разрешений и предоставить возможность бизнесу работать свободно, чтобы украинские территории максимально оживали", - подчеркнула она.

Шуляк также добавила, что тогда глава государства анонсировал уменьшение количества необходимых лицензий для бизнеса с обязательных 600 до 20.

Парламентарии, которые будут приобщаться к работе межведомственной рабочей группы, смогут сделать ее более эффективной путем внесения необходимых изменений в законы, необходимые для облегчения работы бизнеса. В частности будут работать над вопросом критического импорта.

"Я ежедневно получаю десятки обращений от представителей украинского бизнеса с болезненными вопросами. Хотелось бы, чтобы межведомственная рабочая группа стала площадкой, где такие вопросы могут оперативно решаться. И чтобы курс, задекларированный главой государства, наконец начал воплощаться в реальность", - подчеркнула политик.

Во время заседания рабочей группы участники обсудили проект Плана мероприятий по поддержке бизнеса и дерегуляции хозяйственной деятельности в течение действия в Украине режима военного положения.

Подать предложения к Плану можно будет до 25.06 на сайте Государственной регуляторной службы. После окончательного согласования пакет документов направят в Кабинет Министров Украины.