Шуляк: робоча група з питань дерегуляції стане майданчиком для вирішення проблем бізнесу

"Символічно, що саме сьогодні відбувається ця нарада з питань дерегуляції, тому що рівно 3 місяці тому президент Володимир Зеленський у щоденному зверненні сказав про те, що необхідно максимально спростити всі процедури для ведення бізнесу, зменшити кількість необхідних дозволів і надати можливість бізнесу працювати вільно, щоб українські території максимально оживали", - наголосила вона.

Шуляк також додала, що тоді глава держави анонсував зменшення кількості необхідних ліцензій для бізнесу з обов’язкових 600 до 20.

Парламентарі, котрі долучатимуться до роботи міжвідомчої робочої групи, зможуть зробити її ефективнішою шляхом внесення необхідних змін до законів, потрібних для полегшення роботи бізнесу. Зокрема працюватимуть над питанням критичного імпорту.

"Я щодня отримую десятки звернень від представників українського бізнесу з болючими питанням. Хотілося б, щоб міжвідомча робоча група стала майданчиком, де такі питання можуть оперативно вирішуватися. І щоб курс, задекларований главою держави, нарешті почав втілюватися в реальність", - наголосила політик.

Під час засідання робочої групи учасники обговорили проект Плану заходів з підтримки бізнесу і дерегуляції господарської діяльності упродовж дії в Україні режиму воєнного стану.

Подати пропозиції до Плану можна буде до 25.06 на сайті Державної регуляторної служби. Після остаточного узгодження пакет документів направлять до Кабінету Міністрів України.