Шуляк прийняла відставку Халімона з посади голови чернігівської організації "Слуги народу"

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на сторінку партії в Facebook .

"Виконувача обов’язків голови партосередку буде призначено незабаром відповідно до статуту партії. Рішення про обрання нового голови обласної організації буде прийнято на конференції/зборах обласної організації у визначені статутом партії терміни", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні партія "Слуга народу" також вийшла із заявою-закликом до правоохоронних та антикорупційних органів провести ретельне, безкомпромісне і швидке розслідування фактів щодо корупційних діянь високопосадовців уряду й окремих міністерств.