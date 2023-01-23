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Шуляк прийняла відставку Халімона з посади голови чернігівської організації "Слуги народу"

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Понеділок 23 січня 2023 16:03
Шуляк прийняла відставку Халімона з посади голови чернігівської організації "Слуги народу" Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк прийняла відставку народного депутата Павла Халімона з посади голови Чернігівської обласної організації партії "Слуга народу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на сторінку партії в Facebook.

"Виконувача обов’язків голови партосередку буде призначено незабаром відповідно до статуту партії. Рішення про обрання нового голови обласної організації буде прийнято на конференції/зборах обласної організації у визначені статутом партії терміни", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні партія "Слуга народу" також вийшла із заявою-закликом до правоохоронних та антикорупційних органів провести ретельне, безкомпромісне і швидке розслідування фактів щодо корупційних діянь високопосадовців уряду й окремих міністерств.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, Халімона звільнять з посади заступника голови фракції.

Перед цим журналісти провели розслідування, під час якого з'ясувалось, що Халімон придбав собі маєток на Печерських пагорбах, що коштував десятки мільйонів гривень, та оформив його на іншу особу.

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