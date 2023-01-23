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Шуляк приняла отставку Халимона с должности главы черниговской организации "Слуги народа"

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Понедельник 23 января 2023 16:03
Шуляк приняла отставку Халимона с должности главы черниговской организации "Слуги народа" Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк приняла отставку народного депутата Павла Халимона с должности главы Черниговской областной организации партии "Слуга народа".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу партии в Facebook.

"Исполняющий обязанности председателя партячейки будет назначен вскоре в соответствии с уставом партии. Решение об избрании нового председателя областной организации будет принято на конференции/собрании областной организации в определенные уставом партии сроки", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня партия "Слуга народа" также вышла с заявлением-призывом в правоохранительные и антикоррупционные органы провести тщательное, бескомпромиссное и быстрое расследование фактов относительно коррупционных действий высокопоставленных должностных лиц правительства и отдельных министерств.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, Халимона уволят с должности заместителя главы фракции.

Перед этим журналисты провели расследование, в ходе которого выяснилось, что Халимон приобрел поместье на Печерских холмах, которое стоило десятки миллионов гривен, и оформил его на другое лицо.

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Черниговская область Слуга народа
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