Шуляк пояснила, які законопроєкти щодо ОМС Рада має ухвалити для ЄС та Ukraine Facility

Під час ХІХ Українського муніципального форуму, організованого за підтримки Асоціації міст України нардепка зазначила, що цей законопроєкт суттєво змінить правила гри в діяльності ОМС. Остаточним дедлайном для його ухвалення є перший квартал 2026 року, адже це - умова ЄС.

Наразі над ним працює велика робоча група, оскільки якісне доопрацювання збільшує шанси на успішне проведення законопроєкту через сесійну залу та, відповідно, отримання Україною коштів за програмою Ukraine Facility.

Законопроєкт про нагляд за рішеннями ОМС

За словами Олени Шуляк, для продовження реформи децентралізації в короткостроковій перспективі необхідно ухвалити одразу декілька законопроєктів, які суттєво змінять правила гри в діяльності органів місцевого самоврядування.

Парламентарка нагадала: нещодавно Верховна Рада з третьої спроби нарешті ухвалила законопроєкт про нагляд за законністю рішень ОМС.

Йдеться про законопроєкт №14048, який розробили після того, коли попередній - №13150 - не набрав необхідних 226 голосів. Але, оскільки Україна має запровадити такий нагляд на вимогу ЄС, парламент з третьої спроби все ж ухвалив відповідний законопроєкт.

"Не можу сказати, що в тому вигляді, в якому ми його зрештою ухвалили, він задовольняє стейкхолдерів, експертне середовище та міжнародних партнерів, але це був єдиний можливий компромісний варіант. Я б його розширювала, зокрема, на розмежування повноважень на прості й делеговані - нагляд має відбуватися і за тими, і за іншими. Але добре, що врешті-решт ми змогли ухвалити хоча б цю редакцію", - пояснила Шуляк.

Законопроєкт щодо повноважень ОМС

У найближчий перспективі, розповіла вона, слід ухвалити також ще один законопроєкт, потреба в якому назріла давно і який є одночасно вимогою програми Ukraine Facility, за якою Україна отримує 50 млрд євро від ЄС до 2027 року.

Йдеться про законодавство щодо розмежування повноважень ОМС. Дедлайном для цього є 1-й квартал 2026 року. Однак робота над ним ще триває, хоч і перебуває на фінішній прямій.

Над цим законопроєктом, уточнила Шуляк, працює велика робоча група, і очікується, що до кінця цього року вдасться зареєструвати щонайменше першу його частину, яка стосуватиметься формування критеріїв, принципів і всіх інших базових визначень щодо повноважень ОМС. Другу частину законопроєкту - стосовно розмежування повноважень ОМС - ще будуть обговорювати.

Нардепка додала, що принципові моменти вже обговорювалися не лише з Міністерством розвитку громад та територій, а й з Офісом Ради Європи та ULEAD, але надважливо, щоб і парламент був долучений ширше, ніж на рівні профільного Комітету.

Зокрема, за участі й інших комітетів, які дотичні до повноважень ОМС та центральної влади, - наприклад, з Комітетом соціальної політики та захисту прав ветеранів, Комітетом з питань охорони здоровʼя. Це дасть можливість отримати від них конструктивні пропозиції для якісного доопрацювання законопроєкту, щоб у нього було більше шансів бути проголосованим.

Проєкт закону щодо ОСН

Крім цього, зазначила Олена Шуляк, до кінця поточного року - на останньому пленарному тижні - потрібно ухвалили ще один законопроєкт, дотичний до діяльності ОМС.

Йдеться про законопроєкт №6319 "Про органи самоорганізації населення", який стоїть у дорожній карті європейської інтеграції. Для нього дедлайном вказано 4 квартал 2025 року.

В першому читанні, пояснила парламентарка, законопроєкт ухвалили ще у 2021 році, й до нього було подано 800 правок. Під час роботи над ними вдалося провести комплексне оновлення правового регулювання діяльності органів самоорганізації населення.

За словами нардепки, цей законопроєкт стосується участі громадян в ухваленні важливих рішень на рівні громади - він вдосконалює статус і повноваження органів самоорганізації населення (ОСН) та передбачає їх долучення до процесів місцевого розвитку й можливість отримання фінансування з місцевих бюджетів.

"Як показує практика, для громад це питання - невідкладне", - акцентувала Голова Комітету з організації державної влади і місцевого самоврядування.

Наостанок Олена Шуляк зауважила, що, можливо, не всі законопроєкти, які є індикаторами Ukraine Facility, вдасться провести через сесійну залу вчасно. Водночас вони – в пріоритеті парламенту, як й інші законопроєкти, що йдуть з поміткою "євроінтеграційні" або ж стосуються домовленостей з МВФ.