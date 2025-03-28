Шуляк пояснила, чому громади свідомо створюють плани просторового розвитку

За її словами, через його складність, процес створення може бути досить тривалим – у середньому 1-1,5 роки, але громадам, які вже мають програми комплексного відновлення, створити якісний ППР буде набагато простіше. Крім цього, ще 13 українським громадам у створенні документу допомагатимуть міжнародні партнери.

Так, у березні 2025 року завершився відбір громад участі у шведсько-українській програми Polaris Підтримка надання послуг по напряму "Відновлення на місцевому рівні". 21 березня 13 обраних у підсумку громад підписали Меморандуми про співпрацю в рамках якої здійснюватиметься допомога з інструментами збору даних, просторового планування, а також щодо механізмів залучення громад до процесу відновлення. Цим громадам будуть допомагати у створенні стратегічного документу – планів просторового розвитку.

Зокрема, йдеться про:

Близнюківську громаду Харківської області;

Васильківську, Солонянську Самарську Дніпропетровської області;

Вільнянську, Павлівську Запорізької області;

Конотопську, Хмелівську Сумської області;

Димерську Київської;

Златопільську Харківської;

Коблівську Миколаївської;

Новобузьку Миколаївської;

Олександрівську Донецької;

Ці 13 громад, пояснила Шуляк, отримають експертну підтримку у впровадженні інтегрованого планування з урахуванням екологічних принципів, а також у формуванні проєктів, спрямованих на залучення інвестицій. Це дозволяє забезпечити відновлення, яке відповідає реальним потребам усіх мешканців і створює основу для довгострокової стійкості.

"Ми, українці, прагнемо жити в спроможних, заможних і інклюзивних громадах. Але спроможність громади, перш за все, розпочинається з якісного планування. І жити з містобудівною документацією, яка розроблялася дещо в 1968-му чи в 1976-му році, практично неможливо. Жити без стратегії розвитку також неможливо, тому що ти себе обмежуєш в певних можливостях, які будуть допомагати і мешканцям громади, і бізнесу, і всім, хто проживає на таких територіях", - наголосила нардепка.

Вона додала, що спроможність буде вимірюватись у залежності від того, наскільки громади готові планувати свій розвиток. Створення плану просторового розвитку – найбільш якісний інструмент для цього. Водночас, 25 березня Верховна Рада ухвалила законопроект №9549, одна з правок якого переносить дію Закону №711 про обовʼязковість для громад планів просторового розвитку з 1 січня 2025 року до 1 січня 2028 року.

"Тобто, ми розуміємо, що громади, які прагнуть до розвитку і вже замислюються про створення ППР, або вже навіть розпочали цей процес, матимуть більше часу на створення документу. Документ складний, вимагає багато ресурсів, у тому числі і часових. У відповідності до розрахунків, загальний строк виконання процесів підготовчого етапу складає приблизно 31 тиждень. Основного – приблизно 50 тижнів. Тобто, йдеться у середньому про 1,5 роки", - пояснила Шуляк.

Парламентарка також підкреслила, що деякі українські громади вже успішно презентували перші плани просторового розвитку, тобто їх кейси можуть використовувати органи місцевого самоврядування, які тільки на старті процесу. Більше того, суттєво спросить створення ППР наявність у громади програми комплексного відновлення.

"Коли ми говоримо про заможні громади, це перш за все про бізнес, про інвестиції і про ті можливості, які кожна громада може запропонувати нашому українському бізнесу і не тільки українському міжнародному в тому числі. І також тут без якісних даних є розуміння, а яка є інфраструктура, що потрібно змінити, а що можливо знайти додаткові ресурси для того, щоб бізнес працював в громаді успішно, сплачував податки і створював нові робочі місця", - резюмувала Шуляк.